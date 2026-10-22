Picarol, 150 anys
Enguany se celebra el 150è aniversari del dibuixant, promotor cultural i (el que ara en diríem) emprenedor eivissenc Josep Costa Ferrer (Picarol), Eivissa, 1876 – Palma, 1971. Per commemorar-ho, a la Vila d’Eivissa s’han fet diverses exposicions i, en concret, hem pogut veure la que hi ha la sala de Sa Nostra. També aprofitem per presentar-vos dos dels tres Picarols que tenim en el nostre Fons d’art català (l’altre ja us el van mostrar en aquesta altra entrada).
En el primer dels dibuixos, marcadament polític, podem veure com un català porta el cap tallat segurament d’un polític espanyol, arran d’una visita del rei.
En el segon, que hem pogut documentar molt més, publicat a “L’Esquella de la Torratxa” el 30 de desembre de 1915 (núm. 1931, pàgina 869), hi podíem llegir:
– En aquesta diada, que no hi prenen part les senyores?
– Dona, això de la llengua ho celebreu cada dia.
Aquest dibuix fa referència a una intervenció al Senat del Senyor Antonio Royo Vilanova (Saragossa 1869 -Madrid, 1958), destacat anticatalà, que en aquella ocasió no s’oposava pas al fet que s’emprés literàriament la llengua catalana, però que no el volia veure ni en els documents oficials ni tampoc en els llibres pedagògics. Per aquest motiu, esclatà una forta protesta a Catalunya. El Centre Autonomista de Dependents (CADCI) organitzà una festa reivindicativa amb el nom de Diada de la Llengua Catalana. Amb ulls actual, l’acudit que acompanya el dibuix no és acceptable de cap manera, perquè qualifica les dones com a xerraires, però cal fixar-se que és la dona la que llegeix el diari i s’informa, mentre que els homes passen el temps jugant a cartes.
En l’exposició abans esmentada, se’ns explica que va néixer al carrer de Sant Telm d’Eivissa, en una família sempre lligada amb la mar. Quan tenia dotze anys la família, que ja vivia al carrer Major de Dalt Vila, es traslladà a Palma, on el seu pare va ser agent de duanes i comerciant de fustes.
Durant els estudis de batxillerat, al Pont d’Inca, va ser company d’aula de Joan March, posteriorment polític conservador, empresari i banquer (Francesc Cambó va dir d’ell que era “l’últim pirata del Mediterrani“), i persona que va donar suport econòmic a l’aixecament militar de 1936 . Ambdós varen mantenir una amistat que durà tota la vida. La col·lecció d’art March va ser en bona part creada per Costa, que es convertí en el seu assessor artístic.
Costa, que destacà de ben jove per la seva perícia com a caricaturista, estudià art a Palma i en traslladar-se la família a Barcelona, i per les seves habilitats naturals amb el dibuix, es decantà per estudiar Arquitectura. Abandonà la carrera, desanimat, i es dedicà a la seva gran passió: fer de dibuixant.
Va freqüentar els ambients artístics barcelonins més bohemis, com Els Quatre Gats, nucli important d’artistes com Picasso, Ramon Casas, Santiago Rusiñol (que es convertí en gran amic de Costa), músics com Granados o Albéniz i on s’organitzaven també lectures literàries i exposicions.
Col·laborà amb les revistes satíriques il·lustrades de les tres primeres dècades del segle XX. El 1928 es traslladà a viure a Palma, encara que envià dibuixos per a L’Esquella fins a 1931.
Són reconegudes per la crítica les seves vinyetes i caricatures satíriques a les revistes La Campana de Gràcia i L’Esquella de la Torratxa, ambdues de l’editorial López. L’Esquella, on va col·laborar amb major freqüència, s’ha definit com un setmanari satíric, republicà i anticlerical. El mateix to, encara que amb una temàtica crítica més àmplia geogràficament, també la tenia La Campana.
En aquella època, Picarol era molt contrari a les desigualtats socials i a la burgesia especuladora: el seu personatge gràfic del senyor Esteve n’és una mostra descarnada.
La seva vida a Palma se centrà en el seu vessant com a galerista. Les Galeries Costa, inaugurades el 1928 varen significar un fenomen social i cultural que revifaren la ciutat de Palma. Serviren per promocionar els més importants artistes eivissencs: Narcís Puget, Antoni Marí Portmany, Josep Tarrés, Joan Ribas Ribas… Hi destacà però, pel ressò que va tenir, l’exposició de Picasso (amb qui va fer amistat a Barcelona) el 1948.