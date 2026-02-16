El bloc de Josep Mayans i Juncosa

Mare de Déu amb el Nen, una obra de Domènec Fita

La figura que presentem i que forma part del nostre fons d’art català és una Mare de Déu amb el Nen, una de les temàtiques més recurrents en la producció religiosa de l’artista gironí Domènec Fita i Molat (1927–2020). Fita va ser un artista extremadament polifacètic, i aquesta peça és un exemple magnífic de la seva recerca cap a la síntesi i l’espiritualitat. De fet, de l’obra de Fita s’ha dit que és  un pont entre la tradició cristiana i l’abstracció contemporània: fixem-nos com el rostre d’aquesta Mare és gairebé geomètric, amb ulls ametllats i nassos rectilinis, que recorden tant a l’art romànic català com a l’expressionisme modern. Hi ha una certa rigidesa, un cert hieratisme, que sembla buscar transmetre una sensació de pau, recolliment i transcendència

És  una escultura feta en argila cuita, amb una textura rugosa i expressiva. Presenta una forta accentuació vertical, gairebé com si fos una columna. Tot i que pendent de confirmació, tot apunta que es tracta d’una reproducció d’un detall de la famosa Columna de la Vida de Sant Antoni Maria Claret, una de les obres més emblemàtiques de Domènec Fita, que es troba a l’església de Sant Salvador de Girona.

Domènec Fita va treballar molt el concepte de la “multiplicitat”. Tot i que feia peces úniques de gran format (com les de la Catedral de Girona o Montserrat), també va crear moltes figures de petit i mitjà format en terracota o ceràmica refractària, que sovint formaven part de tiratges limitats o encàrrecs per a col·leccions particulars. Aquesta peça té tot l’aspecte de ser una d’aquestes obres de taller de la seva etapa de maduresa a Girona. De fet, la peça que presentem data de 1996 i ens va arribar gràcies a un antiquari gironí (sembla que provenia de la col·lecció privada del bisbe gironí del moment: Jaume Camprodon).

