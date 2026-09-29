L’art de les falles
Publicat el 29 de setembre de 2026 per mayans
Gràcies a la intel·ligència artificial, hem pogut saber que aquest dibuix és un esbós original per a un monument de les Falles de València.
El text de la part inferior, “Jose Antonio Gregorio Mayans”, fa referència al nom històric d’una comissió fallera situada al barri de Russafa, a València. Es deia així, pels carrers que hi confluïen: José Antonio Primo de Rivera, que ara es diu Regne de València (aquesta important via de la ciutat va rebre el nom del fundador de la Falange durant la postguerra; amb l’arribada de la democràcia, però, el consistori liderat per l’alcalde Ricard Pérez Casado va aprovar l’any 1979 rebatejar-la com a avinguda de l’Antic Regne de València, denominació que es va simplificar l’any 1992 fins a arribar al seu nom oficial actual); Gregorio Mayans té ara la forma en català de Gregori Mayans. Per tant, en l’actualitat, aquesta demarcació es correspon amb la comissió de la Falla Regne de València – Sant Valer – Gregori Maians (o zones adjacents com Pintor Salvador Abril). El número “Nº 101” que podem veure en el dibuix correspon normalment al registre del projecte o l’ordre en el llibret de la comissió.
L’estructura del dibuix segueix la composició clàssica d’una falla:
- El pedestal o base: amb diferents escenes satíriques o ninots (gent ballant, un ruc corrent, una trampa per a ratolins, etc.).
- El cos central: representat per una gran torre o fortificació estil castell medieval.
- El remat (part superior): un pilot fumant en pipa a sobre d’un biplà que llança bitllets de 100, coronant el monument.
En el món de les Falles d’aquella època, molts artistes fallers (els qui modelaven el monument) confiaven el disseny del dibuix a il·lustradors o ninotaires professionals. Segons IA, per la netedat de la línia, l’ús de la perspectiva i la forma tan característica de caricaturitzar les cares i les mans, l’estil recorda poderosament a:
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- José Soriano Izquierdo: va ser el gran referent de la història gràfica fallera d’aquella època. Dibuixant de còmics i dissenyador d’esbossos per excel·lència, va signar centenars de projectes per a desenes de falles de València entre els anys 50 i 70 amb una estètica idèntica a aquesta.
- Artistes de la comissió: En aquelles dècades, la comissió d’aquesta zona de Russafa va plantar monuments d’artistes reconeguts de l’època.
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