Josep Lluís Pellicer, una mostra de realisme periodístic del final del segle XIX

Publicat el 2 de febrer de 2026 per mayans

Josep Lluís Pellicer (Barcelona, 1841-1901), conegut amb el pseudònim Nyapus va ser el gran cronista gràfic català del final del segle XIX.

Pellicer es va especialitzar a documentar el moviment de masses, com ara embarcaments de tropes cap a Cuba o Filipines, o escenes de ports i duanes. El dibuix que forma part del nostre fons presenta una estructura molt equilibrada i coral, on cada figura té una funció narrativa clara, típica dels “enviats especials” gràfics d’aquell temps. El treball del traç per definir les textures de les saques, la fusta del moll i les vestimentes és molt propi de la seva etapa com a il·lustrador de premsa.

El dibuix segurament es va publicar a La Ilustración Española y Americana a la segona meitat de la dècada darrera del segle XIX, quan Pellicer va fer de cronista gràfic que documentava el drama dels soldats que tornaven de les guerres colonials.

