José Robledano, un dibuixant compromès
José Robledano (Madrid, 1884 – 1974) va ser un pintor, autor de còmics i dibuixant periodístic espanyol, molt compromès políticament. El dibuix que us presentem va ser fet a la presó de Valdenoceda (Burgos) l’abril de 1941, on era reclòs pels guanyadors de la guerra. Sembla que dibuixos com aquest els va poder treure amagats entre la roba bruta i han esdevingut un al·legat contra la crueltat dels presidis franquistes.
És considerat un dels pioners del còmic espanyol i va publicar a revistes i diaris de referència del moment: Nuevo Mundo, La Esfera, Mundo Gráfico, Blanco y Negro, El Imparcial, El Liberal, El Sol, on va col·laborar amb el català Lluís Bagaria, amb el qual també va coincidir a Buen Humor.
Tot i passar per diversos penals, després de la guerra va poder tornar a dedicar-se a les arts plàstiques.
Aquest autor i aquests dibuixos van ser “redescoberts” per la sala Rovira de Barcelona. Del 15 d’octubre al 4 de novembre de 1981 se’n va fer una exposició de l’època carcerària, que va ser un gran èxit de públic i de crítica. El dibuix que forma part del nostre fons prové d’aquella exposició.