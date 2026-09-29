Jordi Pons, capelladí d’adopció
Publicat el 29 de setembre de 2026 per mayans
Tot i que va néixer a Barcelona l’any 1927, Jordi Pons es va traslladar a viure a Capellades l’any 1985 Des de llavors, es va convertir en una persona molt activa en la vida de la comunitat cultural de la vila, on va viure i pintar durant dècades i on va morir el 2016.
La seva pintura (feta generalment a l’oli sobre tela, com el quadre del nostre fons que aquí prensentem) destaca per un realisme extrem i detallista. Tenia una gran traça a l’hora de donar un volum potent als objectes del bodegó, tal com s’aprecia perfectament en la il·luminació i textures d’aquestes figues, préssecs i ceràmiques.
Arran de la seva mort, va rebre un emotiu homenatge públic en el marc del Capvespre d’Art.
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