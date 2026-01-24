Jordi Arenas, una nova incorporació al Fons Josep Mayans
Provinent de la família Montés Armengol de Mataró, hem incorporat al nostre fons aquesta obra de Jordi Arenas i Clavell. Considerat un dels autors de referència de la capital del Maresme (Mataró 1920-1998), fou pintor, dibuixant, escultor, activista cultural i músic. En el món de la pintura la seva obra cal adscriure-la al realisme, tal com podem veure en l’obra que presentem.
És de destacar que el fons d’art de l’artista i del seu germà Jaume Arenas s’ha integrat a les col·leccions del Museu de Mataró i la Casa Arenas, d’acord amb la voluntat de l’artista, s’ha rehabilitat per convertir-la en centre d’art, conegut amb el nom de Ca l’Arenas. Centre d’Art del Museu de Mataró.
Tant de bo que l’obra de tants artistes catalans de qualitat acabin com l’obra dels germans Arenas i no escampades, sense criteri, en mercats, virtuals o físics, de segona mà, com passà, per exemple, amb part del llegat d’Albert Ràfols-Casamada i Maria Girona. La Fundació Ràfols-Girona havia d’obrir-se a Capellades (a la magnífica Casa Bas), però fa 25 anys que espera per falta de finançament.