Joan Bernadet, un pintor capelladí famós a Mèxic
Segurament, es tracta de la peça amb un valor històric més important del Fons Mayans d’Art Català, a més de tenir un valor documental molt rellevant.
Es tracta d’un quadre de grans dimensions del pintor capelladí Joan Bernadet i Aguilar, nascut a Capellades el 1861 i mort a Xalapa (Mèxic) el 1932, país on s’establí a la dècada darrera del segle XIX. El quadre que us mostrem fou fet abans de la seva anada a Amèrica (1896): primer residí a l’Havana i després, i ja definitivament a Mèxic. Com es veu reflecteix una indústria (paperera?) amb la seva bassa al davant, una imatge certament idealitzada de la Capellades industrial del moment.
Per adonar-nos de la importància d’aquest capelladí, paga molt la pena llegir: https://ca.wikipedia.org/wiki/Joan_Bernadet_i_Aguilar