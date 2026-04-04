Homenatge a Nonell
Publicat el 4 d'abril de 2026 per mayans
Un altre dels grans referents de Josep Mayans fou Isidre Nonell (1872-1911). N’admirava el fet que va pintar temes que no estaven de moda en la societat benpensant barcelonina del moment; l’estada de Nonell a París i la seva relació amb els altres artistes catalans establerts a la ciutat, entre els quals Picasso; aquesta idea de vida bohèmia que tant va sublimar Josep Mayans…
Una mostra d’aquesta admiració queda reflectida en aquests dos dibuixos fets per Josep Mayans, que volen reflectir la força temàtica de Nonell.
