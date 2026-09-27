El bloc de Josep Mayans i Juncosa

Dibuixant, escenògraf i pintor capelladí (1931-1999)

Francesc Garcia i Estragués

Publicat el 27 de setembre de 2026 per mayans

 

Amb un dibuix molt proper a Josep Mayans, vam adquirir aquest dibuix del dibuixant barceloní Garcia Estragués (Barcelona, 1914-1985).

Col·laborà, amb el pseudònim Xesc, a “Virolet”, a “Esquitx” i al calendari d’”En Patufet”. Com a pintor, l’any 1945 restaurà la cúpula de la Basílica de la Mercè, a Barcelona, molt malmesa durant la Guerra. Interessat en els temes de carrer, com es veu en aquest apunt,  va fer una obra molt representativa de la vida popular barcelonina.

Publicat dins de Dibuix, Fons Mayans d'art català | Deixa un comentari

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