Francesc Garcia i Estragués
Publicat el 27 de setembre de 2026 per mayans
Amb un dibuix molt proper a Josep Mayans, vam adquirir aquest dibuix del dibuixant barceloní Garcia Estragués (Barcelona, 1914-1985).
Col·laborà, amb el pseudònim Xesc, a “Virolet”, a “Esquitx” i al calendari d’”En Patufet”. Com a pintor, l’any 1945 restaurà la cúpula de la Basílica de la Mercè, a Barcelona, molt malmesa durant la Guerra. Interessat en els temes de carrer, com es veu en aquest apunt, va fer una obra molt representativa de la vida popular barcelonina.
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