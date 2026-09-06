En Patufet, el gran referent
Publicat el 6 de setembre de 2026 per mayans
Com hem dit altres cops, un dels referents més importants per a Josep Mayans va ser la revista En Patufet: dibuixants, escriptors, personatges van formar part per sempre més del seu imaginari creatiu.
Per aquest motiu, ens plau presentar-vos aquest dibuix de Daniel Boada (Barcelona, 1958-2025) dedicat a la revista que va marcar profundament una generació de catalans i que està basat en la sèrie de tires còmiques Granotes i cuques, que va publicar al diari Avui. El 2023 l’editorial, Bubok Publishing va publicar Cucs i Cuques, un recopilatori de les pàgines publicades prèviament a Tretzevents. Granots i Cuques, recopilatori de tires publicades a la premsa.
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