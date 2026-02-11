Els Freixas Vivó, una nissaga d’artistes (i 2): l’Amadeu Freixas.
Publicat el 11 de febrer de 2026 per mayans
El 2019 vam publicar l’entrada Els Freixas Vivó, una nissaga d’artistes, en la qual fèiem referència a la incorporació al nostre fons d’una obra de Sebastià Freixas. Ara tenim el plaer de compartir amb vosaltres que hem pogut incorporar també una obra, de grans dimensions, del seu germà Amadeu, un destacat postimpressionista (Capellades, 1912-2004). Sens dubte, un dels grans de la pintura capelladina del segle XX.
L’obra que ens ocupa representa el passeig del Born de Barcelona. L’artista utilitza una tècnica d’espàtula molt marcada, creant textures gruixudes que donen molt de volum i caràcter a la pintura. Freixas solia pintar aquests racons del barri de la Ribera.
