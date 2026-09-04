Els dibuixos familiars de Josep Mayans dels anys 70
Publicat el 4 de setembre de 2026 per mayans
Si us plau per força, la família ens vam convertir en els “models” de Josep Mayans… Ara diria que, per sort, ho vam fer! En aquells moments, certament, no ho veia tan clar. Normalment eren dibuixos fets amb llapis sanguina o llapis sèpia, com seria el cas que ens ocupa, i a voltes amb un altre color de suport.
Heus aquí una mostra d’un dibuix d’aquestes característiques fet els anys 70 del segle passat.
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