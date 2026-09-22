Cornet
Publicat el 22 de setembre de 2026 per mayans
En el camp del dibuix i de la Il·lustració, Gaietà Cornet (Barcelona, 1878-1945) va ser, conjuntament amb el seu admirat Junceda, un dels altres grans referents de Josep Mayans.
Us presentem el dibuix que forma part del nostre fons i que vam adquirir fa molts anys a la mítica Sala Parés del carrer Petritxol (en concret, a la petita sala Parés, que era davant de la Parés històrica). Els personatges del dibuix, com es pot veure, sembla que estiguin en moviment gràcies al geni de Cornet… un dels grans.
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