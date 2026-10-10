El bloc de Josep Mayans i Juncosa

Dibuixant, escenògraf i pintor capelladí (1931-1999)

Apel·les Mestres al Fons d’Art Mayans

Publicat el 10 d'octubre de 2026 per mayans
És per a nosaltres un orgull poder mostrar-vos aquestes dos petits dibuixos de l’artista multidisciplinari i il·lustrador català Apel·les Mestres i Onyós (Barcelona, 1854-1936). Cal dir, però, que ell preferia escriure el seu nom amb grafia prefabriana. Va ser un artista polifacètic dedicat al dibuix, a la poesia, autor de teatre, música, il·lustració gràfica, traducció, col·leccionista i amant de la jardineria.

En el primer dels dibuixos, podem veure-hi un estil simbolista i Modernista, amb el seu característic monograma («AM») a la cantonada inferior esquerra, molt típic de les seves il·lustracions i dibuixos a tinta.

La composició mostra una figura femenina de rostre serè i melancòlic al costat d’un esquelet o calavera, envoltada d’elements nocturns com un ratpenat. Segurament, representa  la juxtaposició entre la bellesa/joventut i la mortalitat.

Treball molt meticulós fet a tinta (ploma), utilitzant un entramat dens de línies creuades  per crear ombres, profunditat i una atmosfera tenebrosa i misteriosa.

Pel que fa al segon dels dibuixos, es tracta també  d’un dibuix original fet a tinta sobre paper, creat com a il·lustració a finals del segle XIX , d’una marcada estètica vuitcentista i d’estil gòtic o simbolicoromàntic. A la partpart inferior dreta, es pot veure clarament el seu monograma “AM” (A i M entrellaçades), idèntic al de l’anterior dibuix, i a la seva dreta, els números “88”, que daten el dibuix del 1888.

Es tracta d’un dibuix a tinta i ploma molt característic del seu estil. Mestres utilitza un clavat (hatching) i un clavat creuat extremadament dens i meticulós per crear volum, textura (com les venes i la tensió de la pell) i ombres. L’enquadrament circular és molt propi de les seves vinyetes de llibre o per a publicacions periòdiques d’art com L’Avenç.

Les dues mans i els avantbraços s’eleven cap amunt en un gest dramàtic de desesperació, angoixa o súplica. Les mans estan tenses, amb els dits doblegats i separats, com si intentessin aferrar-se a alguna cosa o cridessin en silenci. És un exemple perfecte de la capacitat de l’artista per transmetre emocions intenses i simbòliques mitjançant un sol element aïllat, en aquest cas, les mans, que són el focus absolut de la composició.

Donada la data de 1888 i el format de vinyeta circular, és molt probable que aquest dibuix formés part d’una de les seves nombroses il·lustracions per a llibres de poesia. Mestres va il·lustrar moltes edicions de la seva pròpia obra lírica, així com traduccions d’altres poetes, on aquest tipus d’imatges d’angoixa simbolista o desesperació romàntica eren molt comunes. La textura d’abisme o núvols a sota de les mans també reforça aquesta interpretació simbòlica.

Apel·les Mestres va ser una de les figures més versàtils del Modernisme català i un dels grans pioners de la il·lustració i el còmic a Catalunya. Moltes de les seves obres combinaven la poesia, el folklore, la natura i elements fantàstics o macabres característics del romanticisme tardà i el simbolisme europeu de finals del segle XIX i principis del XX.

Publicat dins de Antiguitats, Dibuix, Fons Mayans d'art català | Deixa un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.