Apel·les Mestres al Fons d’Art Mayans
En el primer dels dibuixos, podem veure-hi un estil simbolista i Modernista, amb el seu característic monograma («AM») a la cantonada inferior esquerra, molt típic de les seves il·lustracions i dibuixos a tinta.
La composició mostra una figura femenina de rostre serè i melancòlic al costat d’un esquelet o calavera, envoltada d’elements nocturns com un ratpenat. Segurament, representa la juxtaposició entre la bellesa/joventut i la mortalitat.
Treball molt meticulós fet a tinta (ploma), utilitzant un entramat dens de línies creuades per crear ombres, profunditat i una atmosfera tenebrosa i misteriosa.
Es tracta d’un dibuix a tinta i ploma molt característic del seu estil. Mestres utilitza un clavat (hatching) i un clavat creuat extremadament dens i meticulós per crear volum, textura (com les venes i la tensió de la pell) i ombres. L’enquadrament circular és molt propi de les seves vinyetes de llibre o per a publicacions periòdiques d’art com L’Avenç.
Les dues mans i els avantbraços s’eleven cap amunt en un gest dramàtic de desesperació, angoixa o súplica. Les mans estan tenses, amb els dits doblegats i separats, com si intentessin aferrar-se a alguna cosa o cridessin en silenci. És un exemple perfecte de la capacitat de l’artista per transmetre emocions intenses i simbòliques mitjançant un sol element aïllat, en aquest cas, les mans, que són el focus absolut de la composició.
Donada la data de 1888 i el format de vinyeta circular, és molt probable que aquest dibuix formés part d’una de les seves nombroses il·lustracions per a llibres de poesia. Mestres va il·lustrar moltes edicions de la seva pròpia obra lírica, així com traduccions d’altres poetes, on aquest tipus d’imatges d’angoixa simbolista o desesperació romàntica eren molt comunes. La textura d’abisme o núvols a sota de les mans també reforça aquesta interpretació simbòlica.
Apel·les Mestres va ser una de les figures més versàtils del Modernisme català i un dels grans pioners de la il·lustració i el còmic a Catalunya. Moltes de les seves obres combinaven la poesia, el folklore, la natura i elements fantàstics o macabres característics del romanticisme tardà i el simbolisme europeu de finals del segle XIX i principis del XX.