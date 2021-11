Tabac andorrà

Vaig a comprar el diari a un quiosc lluny de casa, entre Ganduixer i Muntaner. Tenen problemes per arrencar l’ordinador (com era allò de que Déu ajuda als que matinen?), i mentre espero, atenen una noia que ha arribat uns minuts més tard que jo. – Que desitja? – Un xxxxxx. No hi paro atenció, estic una mica llunyat esperant que surti el seu company que s’ha endut el meu mòbil a dins per a apuntar el codi de subscriptor. El quiosquer entra, aixeca un cartró que tapa una lleixa i agafa un paquet de tabac. Ole tú!