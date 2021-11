Barcelona, ciutat sense llei

Primer dia del canvi horari. Amb el canvi de llum, els cotxes no em veuen i m’ha anat d’un pèl que no m’aixafen en una rotonda. Vaig a comprar llums per la bicicleta.

Tornant cap a casa, giro pel carrer de Ramon Miquel i Planas. Passo al costat d’un cotxe que em vé de cara pel mig del carrer sense cap problema: M’ha vist perfectament, jo circulo lentament i ens hem creuat sense fer-nos nosa. Els llums funcionen!

L’alegria em dura poc. Un guardia urbà surt de darrera un cotxe aturat al carrer i em para. Després veuré que el seu company s’espera una mica més aval per si no m’hagués parat. És fàcil atrapar un ciclista que circula a poc a poc per un carrer de vianants… On vas?, m’etziba despectivament. A casa. Circulant en contra-direcció? Comor??? Vés per on: el carrer, en el tram que agafo pràcticament cada setmana és de dues direccions pero Sol i Padrís, una illa més tard d’on giro, passa a tenir-ne només una perquè és un carrer “pacificat”. Mateixa amplada, òbviament sense la línia que separa els dos sentits de la marxa, i amb limitació de velocitat de 30km/h.

A aquestes alçades l’urbano ja se n’ha adonat que, malgrat el meu aspecte i que porto una bicicleta molt tronada, potser no sóc la persona ideal per a multar així que canvia el tó i em diu que circuli. Ja no ho recordo, però ara que hi penso diria que vaig continuar en bicicleta cometent, per tant, la mateixa infracció fins a tombar el carrer, uns 20 metres més avall.

De veritat que no ténen res millor a fer que parar els ciclistes que circulen a poc a poc pels carrers “pacificats”?

Arribat a casa, una de les meves filles em diu que a un amic seu el van multar amb 600€ per circular en contra-direcció per un tram de 10m de carrer quan anava a deixar el bicing. Van a pel jovent que no vota PSC?

D’aleshores ençà (3 setmanes i escaig?), caminant per Sarrià he vist dos cotxes i un munt de motos circulant en contra-direcció, per no parlar dels semàfors en vermell…