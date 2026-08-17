Pols d'estels

El bloc d'Enric Marco

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  • Pols d’estels (2014-2020)
    • Publicat el 17 d'agost de 2026

    Xarrada prèvia de l’eclipsi a Población de Campos

    Enric Marco explica el moment més important de l’eclipsi. Núria Marco

    Instal·lats ja a l’hotel Amanecer en Campos, a Población de Campos, i provant durant la vesprada els telescopis que feríem servir per veure l’eclipsi, el dimarts 11 d’agost se’m va demanar fer una altra vegada i adaptar la meua xarrada sobre l’eclipsi de l’endemà a un grup de visitants i gent del poble.

    Amb una vintena d’espectadors vaig explicar els fets històrics del fenomen, com entenien els antics l’apagada sobtada de la llum solar per la Lluna, la por de la gent que es refugiava als temples. També vaig fer entendre els aspectes geomètrics de l’eclipsi que fan comprendre el perquè són tan poc freqüents.

    Finalment vaig particularitzar l’observació de l’eclipsi al poble en estàvem, les hores exactes del fenomen i en quins moments cal estar particularment atent per no perdre’s allà més important.

    Vaig aconseguir emocionar els assistents i preparar-los per al que passaria al poble el dia següent.

     

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    Aquesta entrada s'ha publicat dins de Eclipsi total de Sol 12 agost 2026 | s'ha etiquetat en , , per Enric Marco | Deixa un comentari. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent