Viure millor a la nit a Expociència

El dissabte 10 de maig tornàrem a presentar el nostre taller de contaminació lumínica a la que és, a hores d’ara, la principal fira científica valenciana.

Expociència és la jornada anual de portes obertes del Parc Científic de la Universitat de València (PCUV). Enguany, durant aquest esdeveniment s’han pogut gaudir d’unes 100 activitats, organitzades per investigadors dels diferents instituts i professionals de les empreses del Parc i de la resta de la Universitat de València. Totes les activitats estan destinades per a tots els públics i la seua temàtica està sempre relacionada amb la ciència i la tecnologia.



I un any més hem posat en marxa el nostre taller: ENLLUMENAR BÉ PER A VIURE MILLOR amb diverses activitats dirigides a xiquets i adults per a conscienciar-los sobre el problema de la contaminació lumínica.

Salvem la nit, el nostre grup de treball de la Universitat de València que estudia els problemes que causa l’enllumenat nocturn sobre els ecosistemes nocturns i la salut humana, va presentar dues tasques relacionades amb la llum.

La principal activitat va ser la nostra caixa de llum, un dispositiu que mostra l’evolució de l’enllumenat dels últims 50 anys. Començant per la senzilla bombeta de llum incandescent, seguint per la mal anomenada llum de baix consum, un tub fluorescent enrotllat que deixà prompte les nostres llars en arribar la “revolució” dels LED. Aquests darrers dispositius productors de llum poden ser de moltes classes diferents que poden separar-se en dos grups: llums freds que donen una tonalitat blanca o molt blanca i els llums càlids que la donen més groguenca.

La diferència entre ells és la quantitat de component blava que té cada llum: les fredes presenten un pic molt marcat de llum blava mentre que els càlids la quantitat de blau es molt residual.

La literatura científica ha fet notar des de fa anys que la llum artificial nocturna amb molt de component blau és un disruptor del cicle circadiari i causa insomni i altres malalties. Per això és essencial dormir a les fosques i evitar llums blanques a la nit.

Tot això ho contàvem a les famílies que s’acostaven al nostre taller. Per afegir més informació sobre el tema s’oferia el còmic Il·lumina el teu rellotge, en diversos panells i codi QR per poder-se’ls baixar. Una nena parla amb un gat setciències dels problemes causats per la contaminació lumínica d’una forma divertida i molt entenedora. Al final s’hi troben uns tests per veure com portes els teus ritmes biològics i unes recomanacions per dormir millor.

La segona activitat per fer comprendre com la llum artificial nocturna ens furta les estrelles consistí en una caixa amb un petit poble, diverses llums càlides i fredes i un projector per fer les estrelles i la Via Làctia. Sense apantallament les estrelles desapareixien essent la làmpada freda la pitjor de totes. Però a més la llum incidia directament en les finestres de les cases simulant la intrusió lumínica. Un exemple pràctic que agradà als visitants.

Finalment, a més de les dues tasques per explicar la contaminació lumínica amb llums reals també disposàvem de l’exposició “La contaminació lumínica depén de nosaltres” que explica, amb ajuda d’infografies i textos literaris relacionats, la defensa del cel nocturn.

Imatges: Ángel Morales i Enric Marco.