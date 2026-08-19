Viure l’eclipsi des d’alta mar

Fa uns mesos la companyia de transport marítim assentada al port de València, Trasmed, es posà en contacte amb el departament d’Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València per, aprofitant els viatges regulars entre València i Eivissa i tornada, fer activitats astronòmiques i veure a bord l’eclipsi de Sol la vesprada del 12 d’agost.
La idea va semblar interessant a les autoritats acadèmiques de la Universitat però calia veure si les activitats pensades eren factibles en un vaixell en moviment.
Primerament, durant el mes de maig, visitàrem el vaixell Ciudad de Granada en el port de València. Amablement la direcció de la companyia ens mostrà les instal·lacions del vaixell, la coberta des d’on s’hauria de veure l’eclipsi i les sales on es farien les activitats. També varem provar els telescopis que ens enduríem. Tot ens semblà bé.
Mentrestant es va formar un grup de voluntaris entre professors i estudiants de doctorat que farien les activitats a bord i coordinarien l’observació de l’eclipsi. També es va signar un conveni de col·laboració entre la companyia Trasmed i la Universitat de València.
Aquests darrers mesos han estat intensos preparant activitats: concursos astronòmics, xarrades de l’eclipsi, observació nocturna de les constel·lacions, mesures de seguretat d’observació solar, us de telescopis i observació final de l’eclipsi en alta mar, entre d’altres.
Calia, però, validar algunes d’aquestes observacions com ara l’ús de telescopis en alta mar. És possible observar el Sol en un vaixell en moviment? Els llums de la coberta no molestaran les activitats nocturnes?
El viatge de prova es va fer entre la nit del dijous 30 de juliol amb el Ciudad de Granada i la vesprada del 31 de juliol amb un vaixell més menut. Amb un grup de tres companys voluntaris vaig fer el viatge d’anada i tornada a Eivissa portant el material necessari en un cotxe que embarcàrem. Durant la nit vàrem podem veure les constel·lacions i comprovar que el telescopi seguia de manera prou satisfactòria la Lluna plena. En tornar de dia, amb un altre vaixell, provàrem els telescopis observant de manera segura el Sol. Cal dir que els telescopis eren menuts i utilitzats amb pocs augments per a minimitzar els errors de seguiment.
El temps corria de pressa i ja estàvem a menys de 15 dies de l’eclipsi. Era moment de declaracions als mitjans, a À Punt i a Europa Press. El dilluns 2 d’agost va ser l’entrevista amb la directora de Pasaje y Marketing de Trasmed, Jana Peiró, i amb el representant del departament, jo mateix. A la sala de reunions vaig expressar la joia de la col·laboració per observar un esdeveniment que ens emocionava a tots. Després fotos i gravació de recursos a l’exterior. Gràcies per totes les facilitats.
I arribà el gran i definitiu viatge. En aquest jo no vaig participar ja que estava per Palència per veure l’eclipsi. Encara no m’ho han contat tot però sembla que les activitats anteriors a l’eclipsi van tindre molt d’èxit.
La vesprada de l’eclipsi, per contra, va tindre problemes. Amb tota la península Ibèrica lliure de núvols, només n’hi havia a Astúries, els Pirineus i el sud del País Valencià i Múrcia. I part del mar Balear. Durant la primera part de l’eclipsi, l’eclipsi parcial, els núvols van dominar el cel de l’oest. Tanmateix, poc abans de la totalitat, el cel millorà i l’encontre entre la Lluna i el Sol es pogué veure perfectament, així com la resta de l’eclipsi parcial.
La gent del vaixell va quedar satisfeta i els companys també. El Sol eclipsat va mostrar-se imponent sobre l’horitzó net de la mar Balear.
Les fotos són de diversos companys però principalment de Marco José Molina Pradillo.
Hi ha diverses notícies a la premsa escrita. També el viatge en alta mar per veure l’eclipsi s’ha explicat en la ràdio i la televisió d’À Punt i a Europa Press TV.
Informació. Premsa i Televisió
Imágenes de Jana Peiró, directora Comercial de Pasaje y Marketing junto con Enric Marco, Técnico Superior de Astronomía en la Universidad de Valencia. Ambos representan el convenio para el viaje del 11 y 12 de agosto para observar el eclipse solar.
Declaraciones de Jana Peiró, directora comercial de Pasaje y Marketing de Trasmed. La directora ha destacado que la idea nace de la colaboración con la Universidad de Valencia, para vivir el eclipse junto con una “experiencia divulgativa”. Peiró ha asegurado que ya habían completado el aforo y que tuvieron que “ampliar otras cubiertas” y que todavía queda alguna posibilidad de sumarse a la experiencia.
Altres vídeos en youtube
https://www.apuntmedia.es/programes/amunt-i-avall/complets/11-08-2026-amunt-avall-cinquena-part_135_1888486.html
Des del minut 1.
Comunicat de premsa.
https://www.andaluciainformacion.es/articulo/sociedad/asi-vivio-eclipse-altamar-ferri-ibiza-valencia-convirtio-observatorio-flotante-expertos/202608131000533453803.html
Activitats a bord i el seu horari
Embárcate en el eclipse del año. Disfruta del eclipse en el mar y aprende con los mejores científicos.