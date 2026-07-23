Vídeo de la conferència “«El gran eclipsi total de 2026. Què veurem el 12 d’agost?» a Gata

El 18 de març de 2026, la Biblioteca Carme Miquel de Gata de Gorgos va acollir la conferència titulada «El gran eclipsi total de 2026. Què veurem el 12 d’agost?», a càrrec de l’astrònom i divulgador científic Enric Marco (Universitat de València).
Davant d’un públic atent i expectant, Enric Marco va desgranar totes les claus d’un dels esdeveniments astronòmics més importants del segle a la nostra comarca i a tot el territori valencià: l’eclipsi total de Sol que tindrà lloc el pròxim 12 d’agost de 2026.
Més informació: Crònica de la conferència: «El gran eclipsi total de 2026. Què veurem el 12 d’agost?» Associació Meridià Zero.