Una tempesta geomagnètica envolta la Terra (Terra Viva d’À Punt)

Diumenge passat, dia 1 de juny, una gran bambolla de plasma solar impactava contra la Terra. L’origen era la gran regió activa solar AR4100 que un o dos dies abans havia sofert una reestructuració del seu camp magnètic deixant escapar a l’espai milers de tones de plasma solar, protons, electrons i ions molt energètics. La gran bambolla magnètica solar, coneguda tècnicament com a una ejecció de massa coronal, fou expulsada a gran velocitat just en direcció a la Terra que, casualment es trobava en el seu camí.

Al cap de poques hores la gran bambolla magnètica solar xocava amb el camp magnètic terrestre. Aquest interactuà amb les partícules solars redirigint-les cap a les zones polars. Sobre aquestes zones, on es produeixen les espectaculars aurores polars, productes de les excitacions i desexcitacions de les molècules d’oxigen i nitrogen atmosfèric. El camp magnètic actua, per tant, com a escut i protegeix la biosfera i la tecnologia terrestre.

Tanmateix la quantitat del plasma solar que impactà la magnetosfera terrestre era molt gran, de manera que la tempesta geomagnètica produïda excedí les zones polars i s’estengué a àrees temperades com les d’Europa. Així seria possible veure aurores a casa nostra. Això seria com el que passà el passat 10 de maig o el 10 d’octubre.

La previsió del comportament de la tempesta geomagnètica del passat 1 de juny era també favorable i era factible veure aurores a València. Tanmateix sembla que el camp magnètic terrestre no estava ben orientat per afavorir-nos i les aurores només es veieren bé als Estats Units i a l’Europa septentrional.

El matí del dilluns dia 2 de juny vaig ser entrevistat en el programa mediambiental Terra Viva de la televisió d’À Punt d’on vaig parlar d’això i dels possibles problemes que podria causar una gran tempesta geomagnètica sobre la xarxa elèctrica tot recordant l’apagada general a la península Ibèrica del passat 28 d’abril.

https://www.apuntmedia.es/programes/la-via-verda/programes/video-02-06-2025-via-verda_134_1791574.html

A partir del minut 45:30 fins a 52:39