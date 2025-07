Una finestra al cel d’estiu

Rebuda a l’entrevista. Podcast Mètode

Ací baix us deixe l’enllaç al podcast de Mètode: Contaminación lumínica. Cel de l’estiu. Juny de 2025.

Tanquem la primera temporada de Mètode Pòdcast entrevistant Enric Marco, astrònom de la Universitat de València, que ens dona consells per a observar el cel nocturn d’estiu i ens parla d’una de les amenaces de les nits estrellades: la contaminació lumínica. A més, la nostra community manager Ana Camps ens explica com divulgar la ciència en xarxes socials. Presentat per Lucía Sapiña i Anna Mateu, i amb Carlos Isach al control tècnic.

No oblideu subscriure-vos a Mètode Pòdcast a través de la plataforma ivoox per a no perdre-vos cap dels episodis que estan per arribar.

Mètode Pòdcast és un programa de l‘Espai Pòdcast de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València.