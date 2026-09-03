Pols d'estels

El bloc d'Enric Marco

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  • Pols d’estels (2014-2020)
    • Publicat el 3 de setembre de 2026

    Tornem a meravellar-nos amb el cel del Penyagolosa

    Xarrada sobre contaminació lumínica – Observació astronòmica

    Prepara’t per a una nit astronòmica! Començarem en l’edifici de l’antiga presó amb una xarrada sobre contaminació lumínica i els seus efectes sobre el medi ambient i les persones.

    Després, anirem passejant fins a la zona de la caseta de pedra que han construït les i els alumnes del col·legi de Vistabella, per a realitzar una observació astronòmica en la qual gaudirem del meravellós cel de l’entorn de Penyagolosa.

    Tant la xarrada com l’observació seran realitzades per l’associació Cel Fosc, Universitat de València i la Coordinadora en defensa de los Bosques del Turia.

     

    Data: 05/09/2026

    Hora i lloc :

    19.30 h en l’edifici de l’antiga presó de Vistabella (enllaç a localització)

    21.30 h (aproximadament) en la zona de la caseta de pedra del col·legi (enllaç a localització)

    Distància del recorregut : 2 km (anada i tornada)

    Imprescindible: roba d’abric, calçat adequat, llanterna o frontal, sopar i aigua

    AVÍS: activitat GRATUÏTA. Places limitades e inscripció obligatòria

    Inscripcions: parque_penyagolosa@gva.es (preferiblement) o 964 76 08 38

    Per a la inscripció serà necessari proporcionar les següents dades:

    – Nom complet

    – Localitat de procedència

    – Número de telèfon

    – Correu electrònic

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