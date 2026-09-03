Tornem a meravellar-nos amb el cel del Penyagolosa

Xarrada sobre contaminació lumínica – Observació astronòmica
Prepara’t per a una nit astronòmica! Començarem en l’edifici de l’antiga presó amb una xarrada sobre contaminació lumínica i els seus efectes sobre el medi ambient i les persones.
Després, anirem passejant fins a la zona de la caseta de pedra que han construït les i els alumnes del col·legi de Vistabella, per a realitzar una observació astronòmica en la qual gaudirem del meravellós cel de l’entorn de Penyagolosa.
Tant la xarrada com l’observació seran realitzades per l’associació Cel Fosc, Universitat de València i la Coordinadora en defensa de los Bosques del Turia.
Data: 05/09/2026
Hora i lloc :
19.30 h en l’edifici de l’antiga presó de Vistabella (enllaç a localització)
21.30 h (aproximadament) en la zona de la caseta de pedra del col·legi (enllaç a localització)
Distància del recorregut : 2 km (anada i tornada)
Imprescindible: roba d’abric, calçat adequat, llanterna o frontal, sopar i aigua
AVÍS: activitat GRATUÏTA. Places limitades e inscripció obligatòria
Inscripcions: parque_penyagolosa@gva.es (preferiblement) o 964 76 08 38
Per a la inscripció serà necessari proporcionar les següents dades:
– Nom complet
– Localitat de procedència
– Número de telèfon
– Correu electrònic