Ramon Lapiedra ha faltat

L’amic i company Ramon Lapiedra faltà ahir. Avui una tristor somorta sura pel departament i per la Universitat de València. Ramon no era només un professor més sinó el professor. Aquell que vingué amb aires frescs francesos durant els anys huitanta i airejà una universitat que tot just eixia de la pudor del franquisme. Però no només com a rector modernitzà la Universitat, sinó que també en la recerca introduí tècniques noves i els estudis sobre la relativitat. Companys meus ja han parlat a bastament de l’arribada de la Relativitat a la Universitat de València i no em cal estendrem més.
Preocupat també pel futur del nostre País, no dubtà en involucrar-se en aportar el que poguera per aquietar l’olla de grills de la política valenciana, creant espais de diàleg i reflexió, com el grup Valencians pel Canvi.
Amb aire educat et rebia al seu despatx i et demanava el que necessitava com un favor, quan tingues temps, sense pressa. I, hi dedicaven les hores que calguera per arreglar el problema, sempre explicant-li que passava.
Bon viatge pels guerrers que al seu poble són fidels. Gràcies Ramon per tot el que ens has donat. Bon viatge, Ramon.
Vicent Martínez, ha escrit una laudatio extensa, ben documentada en que ens dona la faceta científica, cívica i també humana del nostre professor. Us deixe l’escrit ací baix.
Vicent J. Martínez, Catedràtic d’Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València
Ramon Lapiedra va ser rector de la Universitat de València des de l’any 1984 fins al 1994. Lapiedra és doctor en física teòrica per les universitats de París (1969) i Barcelona (1974), i ha estat catedràtic de les universitats de Barcelona, Santander i València, així com investigador del CNRS francés. Ha desenvolupat la seua tasca d’investigació científica en els camps de la relativitat general, mecànica relativista predictiva, astrofísica relativista, cosmologia i fonaments de mecànica quàntica, i ha publicat una quarantena d’articles en revistes científiques de nivell internacional (Physical Review, Physics Letters, The Astrophysical Journal, Journal of Mathematical Physics, General Relativity and Gravitation, Astronomy and Astrophysics, Annales de l’Institut Henri Poincaré…). Ha publicat també nombrosos articles i altres textos, de reflexió i divulgació, en diverses revistes i diaris (Revista de Catalunya, Mètode, l’Espill, Debats, Pasajes, Quaderns de Filosofia i Ciència, Escola Catalana, Arbor, Sistema, Actes de la Universitat d’Estiu de Gandia, IEC, …), tant de caire humanístic com científic, així com diverses contribucions a llibres.
En maig de 1984 Ramon Lapiedra va ser elegit democràticament rector de la Universitat de València. Aleshores va encapçalar un procés extraordinàriament participatiu de reforma universitària fent ús de l’autonomia que la llei reconeixia a les universitats. Un procés, la primera part del qual culminà amb l’aprovació del Estatuts de la Universitat en la tardor de 1985. Ramon Lapiedra va ser reelegit en dues ocasions més rector de la Universitat, sempre amb un ampli suport de la comunitat universitària. Així doncs, Lapiedra va ser rector durant tota una dècada, la dècada de les grans reformes, de la democratització, del creixement vertiginós del nombre d’estudiants (que va passar de 40.000 a 65.000), del professorat (de 1.300 a 2.500) i del personal d’administració i serveis, que es va duplicar durant aquest període. Un període en el qual la investigació a la Universitat va experimentar un desenvolupament extraordinari tant en quantitat com en qualitat, i tant en el camp científic com en el de les humanitats. En la laudatio que va pronunciar el prof. Vicent Climent en 1993, durant l’acte de nomenament doctor honoris causa per la Universitat Jaume I, es resumeix magistralment aquesta etapa:
«L’any 1984, després d’uns anys d’agitada provisionalitat (tal com diu el preàmbul dels seus Estatuts), la Universitat de València es troba en circumstàncies propícies per fomentar una renovació d’estructures que li permeten desenvolupar les funcions que li són pròpies i que la societat li reclamava: el conreu de l’esperit crític, la contribució a la lliure circulació de les idees, la participació en l’avenç universal de la ciència, l’increment del nivell cultural de la població…, tot això emmarcat en una acció transformadora de la societat que, alhora que hi estimulés objectius de justícia, llibertat i pau, solucionés els problemes reals del País Valencià i contribuís al manteniment de la seua identitat lingüística i cultural…
Continua en l’enllaç. Ramon Lapiedra, el rector de les grans reformes en la Universitat de València
Alguns dels articles que en parlen.
Imatges: Són d’una excursió a la Serra d’Irta. Ramon era un gran caminador i coneixia bé el País.