Primera llum de l’Observatori Vera Rubin

Acaben de publicar les primeres imatges obtingudes per l’Observatori Vera Rubin. Són realment espectaculars.

L’Observatori Vera C. Rubin, anteriorment conegut com a Gran Telescopi de Sondeig Sinòptic (LSST), és un observatori astronòmic situat a Xile, finançat per la National Science Fundation i pel Departament d’Energia del EUA, entre altres. L’Observatori Rubin alberga el telescopi Simonyi Survey, un telescopi reflector de gran camp amb un espill primari de 8,4 metres amb la tasca principal de realitzar un escombrat astronòmic de tot el cel cada dia, per crear una mena de pel·lícula a intervals de l’univers, el Legacy Survey of Space and Time. L’observatori està situat al pic El Peñón del Cerro Pachón, una muntanya de 2.682 metres d’alçada a la regió de Coquimbo, al nord de Xile, al costat dels telescopis de recerca astrofísica Gemini South i Southern ja existents. La instal·lació base del Vera Rubin es troba a uns 100 quilòmetres de l’observatori per carretera, a la ciutat de La Serena. L’observatori porta el nom de Vera Rubin, una astrònoma americana que va ser pionera en descobriments sobre les taxes de rotació galàctica i sobre tot el descobriment de la matèria fosca.

Vera Rubin va ser un pionera de la lluita de les dones astrònomes per fer-se un lloc entre els astrònoms homes durant la seua formació en els anys 50 del segle passat com vaig explicar en aquest article fet per homenatjar-la quan va morir el 25 de desembre de 2016. Per això va ser repugnant que una de les primeres mesures de l’administració Trump fora eliminar de la web de l’observatori tota la part reivindicativa de la biografia de Rubin.

Però avui hem vingut per parlar de ciència i de la joia de la primera llum de l’observatori. Avui mateix l’observatori ha presentat les primeres imatges científiques obtingudes pel telescopi. Des d’estrelles i galàxies distants, fins a milers de nous asteroides travessant el Sistema Solar, aquesta moderna instal·lació ha ofert una visió enlluernadora del nostre Univers.

Amb només 10 hores d’operacions de prova, l’Observatori Vera C. Rubin ha estat capaç de capturar milions de galàxies, milions d’estrelles ubicades a la Via Làctia, i milers d’asteroides desconeguts, en una escala i amb una definició sense precedents. Les primeres imatges d’aquesta nova instal·lació científic han estat presentades avui en un esdeveniment a Washington D.C. i són un petit avanç de la gran missió científica de deu anys de durada que ha de realitzar l’Observatori Rubin per explorar i comprendre alguns dels misteris més grans de l’Univers.

Aquesta imatge combina 678 imatges separades preses per l’Observatori Vera C. Rubin d’NSF-DOE en poc més de set hores d’observació. La combinació de moltes imatges revela clarament detalls que d’una altra manera serien tènues o invisibles, com els núvols de gas i pols que componen la nebulosa Trífida (a dalt) i la nebulosa Laguna, que es troben a molts milers d’anys llum de la Terra.

Dues imatges del vídeo creat amb més de 1.100 imatges capturades per l’Observatori Vera C. Rubin d’NSF-DOE. El vídeo comença amb un primer pla de dues galàxies i després s’allunya per a revelar uns 10 milions de galàxies. Aquests 10 milions de galàxies són aproximadament el 0,05% dels prop de 20.000 milions de galàxies que captarà l’Observatori Rubin durant els 10 anys que durarà la seua Investigació de l’espaitemps com a Llegat per a la posteritat (Legacy Survey of Space and Time).