Preparats per a l’eclipsi des del Museu d’Història Natural UV

Dijous 23, un altre dia de calorada d’aquest impertinent mes de juliol, vaig ser convidat a parlar del pròxim eclipsi de Sol en un dels indrets que més m’estime, el Museu d’Història Natural de la Universitat de València. Situat al centre del Campus de Burjassot, manté les col·leccions de geologia, paleontologia i d’animals taxidermitzats, a més d’una més que notable col·lecció de meteorits. També fa una gran labor de divulgació amb grups de primària i secundària al llarg de tot el curs escolar.
En aquest ambient tan solemne i preciós, just al costat de la mandíbula oberta del Tiranosaure Rex, vaig ser presentat per la directora Anna Garcia Forner, front a una trentena de persones de diverses facultats, física, biologia, de l’observatori astronòmic, alguns del departament, etc, molts d’aquests amics de fa anys.
En aquest ambient amical i amable vaig fer la xarrada: Preparant-nos per al 12 d’agost de 2026. Vaig començar amb el recorregut habitual sobre el mon fascinant dels eclipsis, com es produeixen, quina era la percepció de en tenien els antics com a disruptor de l’ordre diví. Vaig parar una mica sobre el nostre rei Jaume I, que el 3 d’octubre de 1239, fou testimoni d’un eclipsi, fo eclipsis major que anc hom vis de memòria d’aquells hòmens que ara són i que queda reflectit en el llibre dels fets.
L’estudi dels eclipses comencen a entrar de ple en l’astrofísica a partir de mitjans del segle XIX, quan les tècniques incipients de la fotografia i de l’espectroscòpia, o estudi de la llum per determinar-ne els elements químics, va permetre estudiar les propietats fisicoquímiques de l’ocultació solar. Els eclipsis de 1860, 1900 i 1905, aquests en terres valencianes, permeteren grans avanços en el coneixement de l’atmosfera solar.
Són eclipsis en el que, no només van delegacions científiques professionals de tot Europa, sinó també astrònoms amateurs autodidactes amb grans coneixement com ara el valencià Josep Joaquim Landerer o el francés Camille Flammarion (veure l’article meravellós escrit per Vicent F. Soler, per a la revista Mètode, Flammarion, «vulgarisateur»).
L’eclipsi del 12 d’agost és un eclipsi difícil d’observar. La baixa altura sobre l’horitzó oest (5º) el fa especialment sensible a tempestes de tardor, fins i tot llunyanes, als núvols baixos, sense comptar els obstacles d’arbres, cases o muntanyes llunyanes. Per això l’elecció prèvia del lloc correcte d’observació és fonamental. Uns dies abans cal anar directament al lloc previst per veure si el Sol, uns minuts abans de la posta de Sol, encara és visible.
Després de les interessants preguntes passàrem a la part del taller per aprendre a construir una caixa d’eclipsi de manera senzilla i a muntar un telescopi per veure el Sol per projecció de manera segura. La calorada immensa que suportàvem va fer difícil aquesta última part de l’activitat.
Gràcies al Museu d’Història Natural de la Universitat de València, a la directora Anna Garcia Forner, a José Antonio Villena i a tot el personal del Museu. Gràcies a tots els companys i amics que vingueren a veure’m.