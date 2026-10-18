Per la protecció del cel nocturn al CEA de Sabadell

Els astrònoms aficionats també es reuneixen de tant en tant per compartir experiències i coneixements. El primer congrés de la història es va celebrar a Barcelona l’any 1976, organitzat per l’històric grup d’astronomia Aster amb el suport d’altres entitats catalanes. Fa, per tant, 50 anys que les associacions astronòmiques es reuneixen periòdicament. Primerament eren les Jornadas Nacionales de Astronomía (1976–1992) després les Jornadas Estatales de Astronomía (1992-2004) per a ser anomenats Congreso Estatal de Astronomia o CEA des del 2004 en endavant.
Enguany, la cita era en la ciutat de Sabadell, en el que el CEA 2006 era organitzat per una de les més antigues associacions de l’estat, l’Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Un congrés com aquest és un bon moment per retre un homenatge a persones que han dedicat la seua vida a la nostra passió com és l’astronomia. I al CEA de Sabadell se’n feren un quants homenatges i reconeixements. Així Carles Puncernau i Ferrer (soci fundador, president d’Astrobanyoles i tresorer de Cel Fosc) va rebre el Premi FAAE a la Divulgació Astronòmica en la modalitat de trajectòria dilatada. Enhorabona.
Però el congrés començà amb el reconeixement a Josep Maria Oliver per la seua llarga dedicació a l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, entitat que fundà el 1960 amb només 16 anys. Moment d’alegria i de gratitud per una vida dedicada a la divulgació astronòmica.
En tots els congressos, les ponències s’organitzen per diverses línies de treball que s’exposem en sales separades i de manera paral·lela. Per això cal estudiar-se molt bé el programa per saber a quina ponència vols assistir i arribar-hi a temps. Aquesta és una de les raons per la qual la puntualitat i la durada màxima de les exposicions ha de ser estricta. Però, a més a més, tots els congressos tenen ponències invitades en la que intervenen investigadors reconeguts del camp.
En el CEA 2006 hi havia les seccions habituals: Fotometria, Espectroscòpia, Heliofísica, Astrofísica, Divulgació, però també com que estem en plena època del Trio d’eclipsis, secció d’Eclipsis. I, la secció per al qual estava jo per ací, la secció Protecció del Cel. La lluita per un cel nocturn sense contaminació lumínica és una aspiració que hauria de tindre tot astrònom, i tot defensor del medi natural. Per això vaig proposar la xarrada per fer conèixer al nostra organització Cel Fosc.
Dissabte 10 d’octubre a les 10:15 vaig presentar la ponència:
CEL FOSC: ACTIVISMO PARA LA DEFENSA DE LA NOCHE FRENTE A LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
Descripció: Cel Fosc treballa per la protecció del mig nocturn enfront de la contaminació lumínica des de perspectives científica, ambiental i social. La ponència repassa amenaces com l’expansió de la il·luminació LED, les pantalles, la il·luminació ornamental i les constel·lacions de satèl·lits. També explica el paper de l’activisme, la sensibilització, la col·laboració amb administracions i la participació en processos normatius per a defensar la foscor natural com a patrimoni comú.
A continuació el nostre company i amic Joanma Bullón, membre també de Cel Fosc, explicà el seu projecte de monitorització dels cels de la península Ibèrica, Canàries, Marroc i l’Argentina que ja arriba ja als 10 anys.
10 AÑOS DE LA CAMPAÑA: HORIZONTES PERDIDOS VERSUS CIELOS OSCUROS
Descripció: La campanya «Horitzons Perduts versus Cels Foscos» avalua des de 2016 la contaminació lumínica en espais naturals i observatoris mitjançant sondejos fotogràfics i fotomètrics. Després d’estudiar 90 llocs en diversos països, es presenta l’evolució observada i les noves amenaces per a la qualitat del cel. El projecte continuarà fins a 2036 amb revisions dels emplaçaments i nous punts, amb l’objectiu de construir un atles i reforçar la sensibilització ambiental
Així que Cel Fosc va fer dues xarrades al CEA 2026 per explicar la problemàtica de la pèrdua del cel nocturn a nivell global, en una ambient fortament sensibilitzat.
Les conferències invitades són sempre una de les parts més interessants dels congressos i cal no perdre-se-les. Les fan persones que estan al capdavant dels projectes científics més importants i, per això, la sala on es fan sempre està plena. Cal anar-hi amb temps per tindre lloc prop de l’escenari.
Enguany, les conferències invitades eren espectaculars. Nadia Blagorodnova, profesora de la Universitat de Barcelona, amb la xarrada ESTUDIANDO EL UNIVERSO MÁS EXPLOSIVO A TRAVÉS DE LOS TRANSITORIOS ASTROFÍSICOS, explicà de manera molt didàctica i clara l’Univers violent. Nadia és Premio Nacional de Investigación al talento joven 2025. Tanmateix una conferència destacava sobre totes les altres per la personalitat de l’autor. Teníem el privilegi d’assistir a la xarrada de Didier Queloz, premi Nobel de Física 2019, pel descobriment del primer planeta fora del sistema solar i al voltant d’una estrella de la seqüència principal.
Dissabte 10 d’octubre 16:00 CONFERENCIA INVITADA, THE SEARCH FOR LIFE IN THE UNIVERSE, THE BEGINNING OF A NEW SCIENTIFIC ERA. (LA CERCA DE VIDA EN L’UNIVERS: EL COMENÇAMENT D’UNA NOVA ERA CIENTÍFICA)
Ponent: Didier Queloz. Va forjar la seua carrera en la Universitat de Ginebra, on en 1995, mentre realitzava la tesi doctoral sota la supervisió del Dr. Major, va anunciar la troballa de 51 Pegasi b, el primer planeta detectat fora del nostre sistema solar que orbita una estrela similar al Sol. Les troballes realitzades pel Prof. Queloz i la seua metodologia han sigut fonamentals per a l’astronomia actual perquè amb això, va posar els fonaments de l’anomenada «revolució dels Exoplanetes», transformant la nostra concepció de la formació planetària i el lloc de la Terra en l’Univers, motiu pel qual li va ser atorgat el Premi Nobel de Física en 2019. Actualment, el Prof. Queloz, és catedràtic en el Laboratori Cavendish de Cambridge i professor de Física en l’ETH de Zúric.
Descripció: Estem sols a l’Univers? Més enllà de trobar una diversitat sorprenent d’exoplanetes, ara en mesurem les propietats i comencem a explorar-ne les atmosferes. Però, què fa que un planeta sigui habitable? I com podríem reconèixer indicis de vida? Aquesta xerrada explora com l’astronomia, la física, la química i les ciències de la Terra uneixen esforços per abordar aquestes qüestions, i com la propera generació d’observacions ens podria acostar a descobrir si existeix vida més enllà de la Terra.
La conferència de Didier Queloz fou molt interessant pel tema tractat, no només com s’hi troben els planetes que orbiten altres estrelles, sinó com caracteritzar les seues atmosferes i com cerca-hi possibles traces de vida extraterrestre. Però molt més emotiu fou la trobada informal posterior amb ell on explicà detalls molt sucosos sobre el procés llarg i dolorós de la troballa de l’exoplaneta mentre feia la tesi doctoral i com va rebre la notícia de la concessió del premi Nobel, en el que primerament pensava que era una broma pesada.
Un congrés científic és també un reencontre amb vells amics, que fa temps que no has vist presencialment des de fa anys. Així vaig retrobar-me amb Ricard Casas, company de l’època en que treballava a l’Institut d’Astrofísica de Canàries, a Pere Closas, membre d’Aster, a David Galadí, ara a la Universitat de Còrdova i a diversos socis de Cel Fosc de Navarra que no coneixia personalment.
Molt agraïts a l’organització del CEA 2026 per la seua professionalitat i amabilitat. Cel fosc ha estat patrocinador del CEA 2026.