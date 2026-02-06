Parlem de l’eclipse del 12 d’agost al Centre Excursionista

L’eclipsi de Sol que ens espera el mes d’agost interessa a molts veïns i veïnes, i ahir van demostrar l’interés que tenen per saber-ne tots els detalls. Així ho demostra la seua gran presència a la xarrada “L’eclipsi solar del 12 d’agost de 2026. Com podem veure’l de manera segura”, a càrrec d’Enric Marco, astrònom de la Universitat de València i veí del poble, amb una sala d’actes del Centre Excursionista de Tavernes de la Valldigna completament plena. La conferència és una de les activitats de l’actual Setmana Muntanyera del CETV.
Marco explicà detalladament el fenomen astronòmic d’aquest pròxim estiu i el descriví com el millor espectacle que ens ofereix la natura. Des de fa més de 110 anys no s’ha observat mai un eclipsi solar total a la península Ibèrica. Per això és tan interessant que la nostra generació l’observe i gaudesca de l’eclipsi, ara que el podem veure des del País Valencià.
Un eclipsi solar (parcial o total) succeeix quan la Lluna passa entre el Sol i la Terra, i cobreix totalment o parcialment el Sol vist des d’un punt concret de la superfície terrestre. En el cas de l’eclipsi total, que serà visible a una part del territori peninsular, l’ombra de la Lluna enfosquirà una àrea d’uns centenars de quilòmetres de diàmetre on la visió del Sol desapareix i, per tant, es fa completament de nit. Com que la Terra gira i la Lluna es mou al voltant de la Terra, aquesta taca fosca d’ombra es desplaça sobre la superfície terrestre i forma una ampla banda de foscor anomenada “banda de totalitat” que pot tindre milers de quilòmetres de llargària. Doncs estem de sort, ja que just en uns mesos, el 12 d’agost de 2026, gran part del nostre País Valencià es trobarà dins de la banda de totalitat d’un eclipse total de sol.
Enric Marco tot seguit es va centrar en les característiques de l’eclipsi de 12 d’agost. La banda fosca formada per l’ombra de la Lluna entrarà per Galícia, passarà per Castellà-Lleó i Aragó fins arribar a la costa mediterrània. Ací la banda de totalitat de l’eclipsi abastarà des de Vilanova i la Geltrú al nord fins a Cullera al sud, amb la línia central en Peníscola. Només dins d’aquesta banda es farà de nit, en eclipsar la Lluna al Sol. Per tant, com remarcà Marco, a Tavernes no es veurà l’eclipsi, encara que estiga ben prop de Cullera.
A Tavernes la Lluna cobrirà el 99,9989% del disc del Sol però eixe petit percentatge que falta és el que fa que no gaudirem d’un eclipsi completament total i, al punt màxim del fenomen vorem una finíssima línia del disc solar però suficient perquè no es faça de nit. Per tant a Tavernes no hi haurà eclipsi total de Sol com entenen els astrònoms. Si volem veure’l, haurem d’anar més al nord.
Dins d’un context més històric de divulgació científica, va explicar la percepció que tenien les civilitzacions antigues quan el Sol desapareixia tapat per la Lluna, amb els seus mites i explicacions del fenomen. Així, a l’antiga Xina, per exemple, es deia que un drac celeste s’havia engolit el Sol i calia fer molt de soroll perquè l’expulsara i tornara la llum.
Igualment va explicar com es produeixen els eclipsis solars i per què son tan rars. Com a metodologia d’explicació, i com si fos una classe d’astronomia, va fer servir un model a escala del sistema Terra-Lluna i Sol per a descriure les moviments que s’hi donen i les circumstàncies òptimes per a que la Lluna siga capaç de tapar el Sol.
També va explicar els mètodes segurs per veure el Sol sense danyar-se la vista i des de quins llocs seria millor desplaçar-se per poder gaudir del millor espectacle de la natura.
