Parlant dels 35 anys del Hubble a Queda’t amb mi

Dimarts passat em van convidar al nou programa de la ràdio d’À Punt, Queda’t amb mi, per parlar dels 35 anys del telescopi espacial Hubble. També es va aprofitar per parlar de la dèria d’observar el cel, amb entrevistes a Joanma Bullón, president d’AstroAras i per fer referències a pel·lícules amb forta càrrega astronòmica com Interstellar. Una bona estona per parlar amb les periodistes Mar Hernàndez i Gemma Juan de ciència i de com influeix en la societat.

Si vos abelleix ací està l’àudio a la meua participació al programa amb l’entrevista que em fa Mar Hernàndez.

Queda’t amb Mar per mirar les estrelles. 20 maig 2025.

https://www.apuntmedia.es/programes/quedat-amb-mi/clips/queda-t-amb-mar/20-05-2025-queda-t-mar-mirar-estrelles_135_1788624.html

Ací baix l’enllaç a l’àudio complet de tota la tercera hora del programa.

20.05.2025 | Queda’t amb mi | Tercera Part

https://www.apuntmedia.es/programes/quedat-amb-mi/complets/20-05-2025-queda-t-tercera-part_135_1788630.html

Eva Gallen ens presenta Abraham Climent, fundador de la firma Abraham Sebâstian. Mar Hernández ens parla de l’obsessió per mirar les estrelles.