Parlant de l’eclipsi a Alpuente

El dia de l’eclipsi s’acosta a passos agegantats i continue explicant allà on hi ha interés en explicar com els produeixen els eclipsis i quines són las característiques de l’eclipsi del 12 d’agost i com es podrà veure (o no) en cada indret de la banda de totalitat. El moment de l’encontre de la Lluna amb el Sol, ben prop de l’ocàs, fan que l’observació siga especialment delicada.
Amb la sala de la Casa de Cultura d’Alpuente ben plena, vaig ser presentat per Alícia Herrero, de família del poble, i organitzadora de l’esdeveniment.
Des de l’antiguitat els eclipsis s’han vist com a una distorsió de l’ordre natural de la natura. Si els moviments del Sol, de la Lluna i de les estrelles ha estat sempre tan perfecte, una obra divina, que, de sobte, el dia es convertesca en nit va estar sempre vist amb horror. Les elits, els savis i el poder ja sabien quin era el mecanisme real de l’ocultació solar per la Lluna i, fins i tot, en coneixien la periodicitat.
Més endavant, les lleis de Newton donaren llum a un coneixement precís dels fenòmens dels eclipsis i, la por del poble a la foscor sobtada s’anà convertint en admiració i joia. Ara els eclipsis mouen milions d’entusiastes arreu del mon per conèixer o rememorar l’experiència d’estar uns minuts sota l’ombra de la Lluna.
Alpuente és una població de la Serrania que estarà en la banda de totalitat i, per tant, gaudirà d’una ocultació d’1 min i 27 segons. Tanmateix la vila d’Alpont s’alça en el tossal que uneix les muntanyes de Sant Cristòfol i el Castillo, en terrenys rocosos, obert per complet als vents del nord. Cap a l’oest es troba el pic de la Veleta, amb el seu mirador. Des de el poble l’eclipsi és inobservable però sembla que des del mirador de la Veleta es podrà veure perfectament.
La xarrada acabà amb un torn de preguntes molt interessant en que s’advertí a la població d’observar l’eclipsi parcial sempre amb protecció ocular amb ulleres d’eclipsi. Els instruments com telescopis i prismàtics es poden usar per projectar sobre una pantalla (paper, paret, etc) però si es vola observar directament han de tindre posat els filtres solars. Protegiu els vostres ulls i no feu res d’arriscat sense consultar-ho abans.
Després de la xarrada es repartiren ulleres d’eclipsi per a tots els assistents.
La visita a Alpont continuà a un dinar i una visita cultural a la bella població, primeres ciutats conquerides per Jaume I. De fet el poble està de referències al rei.
Gràcies al poble d’Alpuente per la rebuda i per la visita cultural a la vila històrica.
Informació sobre l’eclipsi de 12 d’agost de 2026 a Alpuente.