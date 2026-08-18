Parlant amb TVE València sobre eclipsis històrics

Al voltant del dia de l’eclipsi del 12 d’agost s’han fet moltíssimes activitats per animar la gent a veure el fenomen. Els mitjans de comunicació valencians han fet molta feina per divulgar les característiques de l’eclipsi i com veure’l de manera segura. À Punt i RTVE València, especialment, han recorregut les comarques valencianes per trobar testimonis i traure temes interessants sobre l’encontre còsmic.
Uns dies abans de l’eclipsi, un equip de RTVE València es desplaçà a ma casa per parlar dels últims eclipsis històrics valencians. Els eclipsis de 1860, 1900 i 1905 foren especialment interessants ja que feren ús de les noves eines de la fotografia, l’espectroscòpia i la polarimetria que permeteren registrar de manera permanent el procés de l’eclipsi.
Durant l’eclipsi de 1860 cal destacar el paper del catedràtic de Química de la Universitat de València, Josep Monserrat, que, des del Desert de les Palmes, aconseguí obtindre quatre fotografies de la corona solar, en les que es demostrà que les protuberàncies eren part de l’atmosfera solar en comparant-les amb altres obtingudes al País Basc per Warren de la Rue. L’expedició estava comandada per l’astrònom Antonio Aguilar de l’Observatori Nacional que invità el pare Angelo Secchi, astrònom del Col·legi Romà.
Amb la periodista Mireia Baixauli vaig compartir alguns moments de la història valenciana dels eclipsis de Sol, ben rica entre 1860 i 1905. L’entrevista es publicà el migdia del 12 d’agost de 2026.
Aquest eclipsi total de Sol és un dels esdeveniments astronòmics més importants del segle. És el primer visible a la Península Ibèrica des de 1912, però abans les comarques valencianes han estat testimoni d’altres que han passat a la història.
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/comunitat-valenciana-ja-sigut-testimoni-dalguns-eclipsis-totals-els-ultims-segles/17189232/