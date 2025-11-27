Pols d'estels

El bloc d'Enric Marco

    • Publicat el 27 de novembre de 2025

    Parlant a la ràdio de 3I/Atlas

    Una imatge profunda del cometa interestel·lar 3I/ATLAS capturada per l’espectrògraf multiobjecte Gemini (GMOS) a Gemini South al Cerro Pachón de Xile, una meitat de l’Observatori Internacional Gemini, finançat en part per la Fundació Nacional de Ciències dels Estats Units (NSF) i operat per NSF NOIRLab.

    Anit vaig estar parlant amb Reis Juan, conductora del programa L’hora de la cultura a la ràdio d’À Punt sobre l’objecte interestel·lar 3I/Atlas que actualment està travessant a gran velocitat el Sistema Solar. Un cometa que ha causat gran expectació per vindre de fora del nostre sistema planetari després de viatjar milions d’anys per la Galàxia. Un cometa amb un nucli format per gels de distinta composició, com tots els cometes nostres, però amb algunes característiques una mica especials. Res de massa diferent per a un objecte que ha estat sotmés a temperatures extremes lluny de qualsevol estrella i atacat durant molt de temps pels raigs còsmics.

    Però també hem parlat de conspiranoia al voltant de 3I/Atlas promogut a partir de les declaracions d’Avi Loeb, astrònom de la Universitat de Harvard, que propugna que l’objecte podria ser una nau espacial extraterrestre. A partir d’ací tot de teories estranyes omplen la xarxa, des de que ens volen atacar, que canviarà de rumb, que en vindran més. La veritat és més senzilla. És un cometa vell amb una òrbita hiperbòlica que prové d’una zona prop del centre galàctic.

    Ah! I comente al final l’experiència que vaig tindre en parlar amb una persona que volia convèncer-me que realment la Terra és còncava.

    Ací baix està l’enllaç

    26.11.2025 | L’hora de la cultura: Cometa 3I/Atlas

    Temporada 1 50 min.
    Conversem amb Enric Marco, doctor en Física i tècnic superior d’Astronomia, per aclarir què hi ha de cert darrere de l’objecte 3I/ATLAS; i, Arturo Orrico, en “El Pretext” reflexiona sobre l’amistat com una de les formes d’amor més pures i duradores.

    https://www.apuntmedia.es/programes/l-hora-de-la-cultura/complets/26-11-2025-l-hora-cultura_135_1831149.html

