    • Publicat el 4 de setembre de 2025

    Osona és una de les comarques de la Catalunya interior amb més contaminació lumínica

    La comarca d’Osona és una de les més afectades per la contaminació lumínica a la Catalunya Central, segons el primer mapa global elaborat pel Departament de Territori. Vic, Manlleu i Torelló encapçalen els índexs més alts, però la llum artificial també arriba a municipis com les Masies de Voltregà, Santa Eulàlia de Riuprimer o Viladrau. Aquest excés de llum nocturna altera el ritme biològic de les persones i perjudica espècies com els insectes i els ocells migratoris.

    Text de la notícia en pdf. 20250814006-9Nou-Osona-CL

