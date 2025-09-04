Osona és una de les comarques de la Catalunya interior amb més contaminació lumínica

La comarca d’Osona és una de les més afectades per la contaminació lumínica a la Catalunya Central, segons el primer mapa global elaborat pel Departament de Territori. Vic, Manlleu i Torelló encapçalen els índexs més alts, però la llum artificial també arriba a municipis com les Masies de Voltregà, Santa Eulàlia de Riuprimer o Viladrau. Aquest excés de llum nocturna altera el ritme biològic de les persones i perjudica espècies com els insectes i els ocells migratoris.
Text de la notícia en pdf. 20250814006-9Nou-Osona-CL