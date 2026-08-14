Observació popular i xarrada a la Marxuquera

L’eclipsi solar del 12 d’agost ja estava ben prop, de manera que l’Agrupació Astronòmica de la Safor (AAS) organitzà una observació popular i una xarrada a les instal·lacions del Centre Social de Marxuquera a Gandia per explicar els últims detalls de com observar el fenomen.
Gandia no estaria per poc dins de la banda de totalitat però podia ser un bon lloc per veure l’eclipsi solar parcial amb un 99,92% d’ocultació per a la gent que no volia o no podia viatjar uns 30 km al nord, cap als arrossars de Sueca i Sollana en que la nit solar duraria uns 30 segons.
A Gandia hi va haver algunes zones des d’on tractar d’observar el fenomen, lluny de la Serra del Mondúver, cap a la zona de la platja, a l’espigó del Port o a la platja de l’Auir. Després, el dia de l’eclipsi, uns dels pocs núvols que cobriren la zona de totalitat i parcialitat caigué en el centre i sud de les comarques valencianes. Però això ja és una altra història.
Per ajudar i conscienciar la població de Gandia i la Safor en general la AAS organitzà la trobada a la Marxuquera el matí del dissabte 8 d’agost. Un equip de la televisió valenciana À Punt es desplaçà per recollir les opinions dels presents i entrevistar als responsables de l’encontre, al president Juan Bautista García Gimeno i a mi com a vicepresident.
Un gran desplegament de telescopis de diversos tipus que observaven el Sol omplia l’explanada del centre. Telescopis que mostraven el Sol per projecció, amb filtres solars especials, etc. També mostrarem com fer una caixa d’eclipsi o l’ús del Solarscope, compost per un joc de lents, un petit espill dins d’una caixa de cartró per fer fosca i sostenir el sistema òptic. Tots aquests sistemes són totalment segurs.
Seguidament es passà a la xarrada general en la sala d’actes climatitzada. S’agraïa després d’estar al Sol tot el matí. Durant una hora vaig estar explicant, detalladament, la geometria d’un eclipsi solar i les característiques de l’eclipsi del 12 d’agost i vaig contestar les preguntes dels assistents.
Em va sorprendre molt que la gent no sabera encara que Gandia estava fora de la zona de totalitat i que no veurien l’experiència completa si s’hi quedaven. Algunes cares de decepció eren evidents. Alguna cosa no hem fet bé en els programes de comunicació de l’eclipsi.
Bé, la majoria quedà contenta de la informació rebuda. Fem regularment activitats d’astronomia al Centre Social de Marxuquera.