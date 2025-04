Lucy es reuneix amb Donaldjohanson

Tal com estava previst, el passat dia 20 d’abril, la nau Lucy de la NASA, en viatge cap als satèl·lits troians de Júpiter, va fer el segon sobrevol d’un asteroide, el Donaldjohanson.

La missió Lucy rep el nom de l’esquelet d’Australopithecus afarensis d’un individu que va viure fa uns 3,2 milions d’anys. Va ser descobert pel paleoantropòleg Donald Johanson el 1974 a 150 quilòmetres d’Addis Abeba, Etiòpia. Així que aquest asteroide es va anomenar en el seu honor quan es decidí que la nau Lucy el visitaria en el llarg trajecte cap a Júpiter.

Com s’esperava a partir dels estudis fotomètrics fets des d’observatoris terrestres, l’asteroide Donaldjohanson té una forma allargassada. Tanmateix ha resultat ser molt major del que s’esperava. Si fins ara es creia que tenia uns 4 km de llargària ha resultat ser el doble de gran. Amb uns 8 quilòmetres de longitud, i uns 3,5 quilòmetres d’ample, la diferència de grandària respecte a la prevista ha estat la causa de que, de moment, no disposem d’una imatge completa de l’asteroide.

L’aspecte de Donaldjohanson és el d’un cos format per la unió de dos objectes menors units per una zona més estreta, molt semblant a Itokawa i Toutatis, i encara que no es troba en la mateixa zona del sistema solar, a l’objecte del Cinturó de Kuiper 2014 MU69, ara anomenat Arrokoth. És, per tant, un binari de contacte allargassat, un objecte format quan dos cossos menuts xoquen a baixa velocitat. Aquesta configuració de cossos en contacte sembla més habitual del que es pensava. La superfície de l’asteroide està molt crateritzada i s’hi poden veure moltes roques.

“L’asteroide Donaldjohanson presenta una geologia sorprenentment complicada“, ha dit Hal Levison, investigador principal de Lucy al Southwest Research Institute, Boulder, Colorado. “A mesura que estudiem les complexes estructures en detall, revelaran informació important sobre els blocs de construcció i els processos de col·lisió que van formar els planetes del nostre Sistema Solar“.

En una setmana es donaran a conèixer noves imatges i dades científiques del sobrevol de Lucy. Estarem atents al que ens conta la NASA.

