La coral Marinyén participa en el VIII Encontre Coral de Bortziriak a la localitat de Lesaka (Nafarroa)

La Coral Marinyén va actuar ahir dissabte en la localitat basca de Lesaka (Nafarroa) en la VIII edició del Encuentro Coral de Bortziriak que es va celebrar en la casa de cultura Harriondoa de Lesaka junt a les corals “Giltzarri Abesbatza” de Lesaka i “Basandere Ahotsak” de Pamplona.

La coral Giltzarri Abesbatza de Lesaka és una coral formada per persones de diferents edats del Baztan Bidasoa (Sunbilla, Etxalar, Igantzi, Lesaka, Hendaia, Irún y Baztán) que va nàixer en l’any 1996, per tal d’activar l’afecció per la música i el cant entre els joves. Dirigida per la lesakarra Isabel Lácar Abril i acompanyament al piano de Imanol Elizasu va interpretar:

Maria Solt eta Kastero de A.Morote i P. Olaz

Zure Babezia de E. Ugalde

Altza Eder Ur airian- Porrusalda de X. Sarasola

Giltzarri Abesbatza: Maria Solt eta Kastero

La Coral Marinyén de Tavernes va actuar en segon lloc dirigida per Fran Lledó. En aquesta ocasió va oferir una selecció de cançons de diferents estils:

Ukuthula Tadicional Zulú

El vell Montgó d’E. Murillo-P.Muñoz

L’amo de son carabassa Popular de Menorca

Alleluia de L. Cohen

Ator ator de J. Guridi

Marinyén: El vell Montgó

Marinyén: Ator Ator

El cor “Basandere Ahotsak” està format per veus femenines i va ser fundat en 2022. Els seus components tenen una llarga trajectòria i una extensa formació musical i pertanyen de manera activa, bé com a intèrprets o com directores, en altres formacions corals bastants conegudes en el panorama musical actual.

En les interpretacions conjuguen les diferents experiències musicals individuals per a oferir un repertori variat i acuradament triat, amb obres compostes diverses des del Renaixement fins als nostres dies. Dirigida per Jara Liras va interpretar

Agur Maria d’Estitxu

Vuelie de Ingenmann Fjellheim

Sapo Cancionero de Flores Pinaud

Sto mi e milo Tradicional de Macedònia

Besarkatu ninduzun de J. Elberdin

Basandere Ahotsak: Agur Maria

Cant comú de les tres corals

El cant comú de les tres coral dirigides per Isabel Lácar va interpretar “Hegoak ebaki banizkio” o “Txoria txori” (Un ocell ocell és), un poema basc de Joxean Artze, musicat per Mikel Laboa. La lletra, que nosaltres traduïm, diu

Si li hagués tallat les ales

aleshores encara seria meu,

no se n’hauria allunyat.

Però mai més ja no

hauria estat un ocell

i allò que jo estimava era un ocell.

Hegoak ebaki banizkio

Després del concert, que va tindre un gran èxit i en el qual les tres corals foren amplament aplaudides pels assistents, els director van rebre un detall recordatori de la trobada.

Cal ressenyar el fet que la casa de cultura Harriondoa de Lesaka està ubicada en l’església d’un antic convent de monges agustines, construïda per un indià de Lasaka enriquit amb el comerç de la “cotxinilla” (tint) per a la seua neboda que volia ser monja, tot i que en l’ultim moment no va entrar al convent. Amb una història paral·lela al monestir de Valldigna, va passar amb el temps a mans privades i ser enderrocat per construir en el solar una fàbrica. Només es va salvar l’església que, posteriorment compraria l’Ajuntament i que ha convertit en Casa de la Cultura.

Els membres de la coral Marinyén, que han estat acollit amb els braços obert i amb un gran sentit de la germanor per la coral amfitriona, han estat rebuts a l’Ajuntament de Lesaka, i en tot moment acompanyats pels membres de la coral de Lesaka, han compartit una jornada de marcat caràcter cultural amb visites i explicacions detallades al senyoriu de Bertiz, Etxalar, Sant Joan Loitzune (oficialment en francés Saint-Jean-de-Luz) i a diversos llocs de la mateixa localitat de Lesaka.

Seguint el costum i com en altres ocasions, tant a la visita de les esglésies monumentals d’Etxalar i de Sant Joan Baptista de Sant Joan Loitzune la coral va interpretar una cançó.

A partir de la notícia de la Cotorra de la Vall: La coral Marinyén participa en el VIII Encontre Coral de Bortziriak a la localitat de Lesaka (Nafarroa).