La contaminación lumínica

Alicia Pelegrina López

ISBN: 978-84-1352-507-5

Colección: ¿Qué sabemos de?

Data de publicació: 04-07-2022

Editorial: CSIC/La Catarata

Com a astrònoms coneixem bé el poder devastador de la contaminació lumínica. Els observatoris astronòmics fa dècades que van abandonar les ciutats per a allunyar-se del tsunami lumínic a la recerca de cels foscos. Hawaii, Canàries, Atacama són les actuals finestres a l’univers. No obstant això, la llum artificial nocturna no sols és una molèstia per als astrònoms, sinó que és un agent contaminant ambiental que afecta sobretot la biosfera i atempta contra la salut humana.

Nombrosos articles científics han demostrat la força disruptiva de la contaminació lumínica durant els últims 10 anys. Per això, no sols des de l’astronomia, sinó també des de la biologia, la ciència ambiental, la medicina, la criminologia, l’enginyeria, es treballa en un enfocament pluridisciplinari per a caracteritzar el problema, avaluar-lo, cercar solucions i, de manera prioritària, conscienciar a la població.

Alicia Pelegrina, doctora en ciències ambientals i responsable de projectes institucionals de l’Oficina de Qualitat del Cel IAA-CSIC, en La contaminació lumínica, ens descriu detalladament una problemàtica ambiental, “la nova de la classe”, que existeix però que encara no percebem com a amenaça.

La vida va sorgir en el nostre planeta fa milers de milions d’anys sota el ritme inalterat del dia/nit. L’evolució es va adaptar a aquesta alternança, amb canvis de llum, temperatura i humitat. Tots els animals i plantes presenten canvis fisiològics i de comportament que responen a aquest període de 24 h. Són els ritmes circadiaris.

El principal sincronitzador del nostre rellotge intern és aquesta alternança entre llum i foscor. Per tant, els nivells de llum insuficient durant el dia (una oficina poc il·luminada) com l’excessiva exposició a la llum artificial nocturna (ús del mòbil, intrusió lumínica) alteren el funcionament del nostre rellotge principal. Es produeix llavors una cronodisrupció, un procés en el qual el cos es troba fora del temps real, amb missatges equívocs sobre el moment verdader en el qual ens trobem.

La llum artificial nocturna ocasiona també danys catastròfics sobre la vida silvestre. Ocells en la seua migració, tortugues marines en la seua fresa, mamífers durant la seua caça, entre milers d’exemples, són greument alterats per una nit contínuament crepuscular. Però els més afectats són els insectes nocturns que queden atrapats pels fanals on moren esgotats, abrasats o depredats. Per això, la llum no natural en la nit és un dels principals factors de la pèrdua de la biodiversitat.

A Espanya la legislació per a mitigar, que no eliminar, la contaminació lumínica és feble o permissiva excepte a Canàries, Andalusia i Catalunya que gaudeixen de legislació específica. Així que, malgrat els avanços tècnics en il·luminació i de les accions de denúncia dels col·lectius mediambientals durant els últims anys, la contaminació lumínica no para de créixer. S’ha tractat de pal·liar un efecte d’aquesta contaminació (la lluentor del cel) millorant els punts de llum, però aquesta estratègia ja no és suficient ja que urgeix anar a l’arrel del problema, posar límits a l’agent contaminant (els fotons que ixen de les làmpades) com ocorre en altres contaminants (límits a les emissions dels gasos dels vehicles, per exemple). Aquest camí necessita un gran consens de la població.

La contaminació lumínica és un problema ambiental amb un enorme component social. No necessitem nova tecnologia ni avanços científics per a afrontar el problema. Precisem un canvi radical en la nostra concepció social de l’ús de la llum artificial durant la nit. El canvi cap a un enllumenat sostenible passa per comunicar, per acostar a la societat tot aquest coneixement adquirit en els últims anys per a augmentar la sensibilització ambiental.

Enric Marco

Departament d’Astronomia i Astrofísica

Universitat de València

Aquest article va ser publicat originalment en el butlletí d’estiu de 2025 de la Sociedad Española de Astronomía: La contaminación lumínica, de Alicia Pelegrina López