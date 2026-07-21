Jornada informativa: UPV amb l’eclipsi

Ahir de matí, dilluns 20 de juliol de 2026, la Universitat Politècnica obria les seues portes per explicar a la societat les bones noves de l’eclipsi que vindrà. La campanya de la UPV amb el lema “La UPV amb l’eclipsi” va consistir en una jornada informativa celebrada a les 10:00 h en l’edifici Nexus (G6) del campus de Vera.
La sala estava ple de gom a gom, amb uns 500 assistents, molt dels quals eren estudiants de la Universitat Sènior. Amb la presència de la vicerectora d’Art, Ciència, Tecnologia i Societat, María Salomé Cuesta Valera, l’acte començà amb un parlament del director de comunicació, que presentà els organitzadors de l’acte, Miguel Ardid i Alicia Herrero, del grup de Física Aplicada a la detecció d’astropartícules, que comentaren breument el seu treball amb els detectors de neutrinos en el fons del Mediterrani. Seguidament continuà amb la xarrada de divulgació científica sobre l’eclipsi del 12 d’agost impartida per l’astrònom Dr. Enric Marco, del Departament d’Astronomia i Astrofísica de la Universitat de València.
Es parlà de les característiques dels eclipses, dels eclipsis precedents, dels detalls de l’ocultació del Sol per la Lluna tot amanit per algun vídeo real d’un eclipsi total de Sol. Finalment de la dificultat de l’observació de fenomen, donada la baixa altitud de la trobada celeste. En acabar la xarrada d’una hora, Joanma Bullón puja a l’estrada per explicar el paper dels astrònoms amateurs i de l’Associació AstroAras. El seguit d’activitats que fan a la comarca de l’Alt Túria i a Gúdar-Javalambre és realment impressionant.
De bon matí, mentre la gent entrava a la sala, s’anaven regalant ulleres protectores homologades indispensables (ISO 12312-2) per a veure el Sol directament sense patir danys oculars. En acabar les dues xarrades, el públic anà abandonant la sala, per rendir-se a la tercera activitat del matí, l’observació astronòmica del Sol, amb l’ajut de Joanma Bullón, Catalina Pasat i de Luís Farinós.
Els núvols persistents només deixaren durant algunes estones el pas dels raigs solars. Els telescopis visibles i Hα mostraren imatges espectaculars de la nostra estrella. Així i tot, un bon grapat de persones feren torns per veure el Sol de manera segura pels telescopis.
A la xarrada de l’eclipsi s’hi aplegaren vells amics del Poli com Màrius Fullana, o Vicent Romero i Dolo, aquest darrers, feia anys que no veia. Gràcies per vindre i per donar-me suport.
Ha estat un èxit de convocatòria per a que la comunitat universitària es prepare de manera segura de cara a l’històric eclipsi solar total del pròxim 12 d’agost de 2026.