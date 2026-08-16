I el Sol s’amagà sobre Población de Campos

Extasiat, meravellat, esbalaït, fascinat, encisat. Només m’ixen adjectius admiratius per explicar el fenomen que, fa ja uns dies, admiràrem en la Tierra de Campos, en el bell mig de la Castella històrica, ben prop de la línia central de la banda de totalitat de l’eclipsi del 12 d’agost.
La ubicació per veure de manera còmoda l’eclipsi, trobada i preparada des de fa més d’un any per Marcelino Álvarez, secretari de l’Agrupació Astronòmica de la Safor, és perfecta. Marcelino es recorregué la comarca, poble per poble, per cercar una terrassa elevada mirant a l’oest i prou gran per encabir tot el grup que vindríem des de la Safor i d’altres indrets i, tota la gent del poble que hi estiguera interessada.
Així que la gran plaça situada al darrere de l’església de Maria Magdalena de Población de Campos orientada cap a l’oest és ideal per situar els 30 membres de l’Agrupació i els que vingueren a veure el fenomen de la trobada celeste de la Lluna i el Sol.
A les 18 h ja comencem a muntar sense pressa els nostres instruments: dos telescopis Seestar, un telescopi solar altazimutal Acuter, càmeres fotogràfiques, un solarscope i d’altres telescopis. La calor és sufocant, però sort de les dues ombrel·les que ens proporcionen ombra. Tenim temps per ara ja que ens queda una hora i mitja per a començar l’espectacle. Al costat de la mostra zona d’observació ja s’han situat altres astrònoms i fotògrafs que desitgen captar també els moments màgics de l’eclipsi.
Ja son les 19 h i els joves del poble han ocupat el centre de la plaça. Sobre tovalles s’estiren i fan xivarri. Esperem que durant la totalitat el silenci s’impose.
Parcialitat
A partir d’aquest moment el temps corre de pressa. Toquen les 19:33. Amb un Sol ben alt, el punt C1 ha arribat. El disc de la Lluna toca per la dreta el disc solar. L’eclipsi parcial ha arribat. L’espectacle comença.
Des de feia uns minuts i de manera regular, ja estava fent fotografies del Sol amb el telescopi SeeStar, però el petit mos del Sol per la Lluna encara no es feia visible. Ara sí, per la banda inferior dreta la curvatura del disc solar sembla trencada, senyal que la Lluna ja ataca. Més fotos del moment. A partir d’ara en faré cada 5 o 10 min. Vull reservar-me espai per al vídeo de la totalitat. La realitat s’imposarà i, serà finalment una altra cosa.
Al meu costat els fotògrafs Núria i Omar comencen a disparar per captar els primers moments de l’eclipsi. Durant una hora anirem captant la progressió del cobriment del disc solar per la Lluna. I mentre aquest temps passa traiem l’esbromadora de la cuina per provocar les ombres d’eclipsi. La llum minvant del Sol que passa pels foradets de la paleta produeix unes imatges de l’eclipsi sobre superfícies blanques. Però per a que isquen bé cal “enfocar-les” o situar-les a una determinada distància de la pantalla. Rosa visita els joves del poble per explicar-los l’experiència i fer-se fotos amb les ombres solars. Les samarretes clares i els pantalons blancs són les pantalles improvisades de l’esbromadora solar.
De sobte, en augmentar la foscúria ràpidament, els projectors LED que enllumenen l’església s’engeguen automàticament. No estava previst que, per un dia no es posaren en marxa. Una remor de renecs s’escampa per la plaça. Ara no fa mal però si no s’hi posa remei admirar el moment de la totalitat serà un desastre. Remei? fugir d’ací? Per sort, les lluminàries romanen enceses només uns minuts. Algú del poble, que sap on és la caixa dels connectors dels llums dels fanals, ha aconseguit apagar-los.
L’altra experiència interessant de l’eclipsi parcial és captar les imatges de l’eclipsi formades per la llum que passa entre les fulles dels arbres. Aquestes imatges no resulten tan vistoses ja que no hi havia arbres pròxims i el Sol estava massa baix i febre per fer imatges a terra. Tanmateix encara poguérem aconseguir una imatge feble del fenomen.
L’hora final de l’encontre celeste s’acosta. El tros de Sol que apareix en la tablet del SeeStar ja és un fil molt prim. La gent jove del poble ho mira expectant amb les ulleres d’eclipsi. Estem a minuts de la totalitat. I, a partir d’aquest moment el temps s’accelera.
Totalitat
Són les 20:28, l’hora fixada. Moment de treure els filtres del telescopi i de les càmeres de fotografia. I, per treure’s les ulleres d’eclipsi. Nerviosisme. La Lluna s’encaixa just sobre el Sol. Arriba la totalitat.
En uns segons passem de l’expectació del que vindrà, a la incredulitat de veure un cel mai no vist, a l’emoció de ser-ne testimoni, fins a les abraçades i besos entre parelles pels moments vitals compartits.
Un fet que no passa inadvertit és el pas de la cigonya del campanar per damunt nostre en el moment de la totalitat. Casualitat, l’ha pertorbat la foscor sobtada?
Ha vingut una nit suau, diferent de totes les nits de la teua vida. El cel sembla de plom, estrany, fictici. I allà lluny un cercle negre envoltat d’una llum blanquinosa, no estàtica, sinó canviant. Ara ens adonem de la magnitud del fenomen celeste i que només es podria comparar a algun altre fenomen natural com l’explosió d’un volcà o els moviments de les estructures humanes causades per un terratrèmol. La reacció natural davant de l’eclipsi, per tant, seria esglaiar-se. Comprenc ara que les societats antigues tingueren por i es refugiaren en els centres de culte pregant als deus que tornara la llum.
Ara sabem totes les fases de l’eclipsi, les hem estudiades i explicades en les desenes de xarrades que hem fet per tot arreu. Però així i tot no ha deixat de sorprendre’ns quan ho veus en directe.
Uns segons abans del punt C2, tocament del disc lunar al punt esquerre del Sol, ja amb les ulleres fora, hem pogut distingir clarament l’estructura de l’anell de diamants. Un punt brillant i gros sobre l’esquerra superior del disc solar que s’ha anat reduint fins desapareixer completament. Era el moment de les perles de Baily que no he aconseguit veure però, ha sorgit una estructura inesperada. S’ha percebut una lluentor rogenca situada exactament a l’esquerra del disc solar (a les 9 h) que ha resultat ser una immensa protuberància solar, tan grossa que s’ha vista a ull nu! El color roig denotava que brillava en la llum de l’hidrogen α en la cromosfera.
Seguidament la totalitat ha estat completa i la corona solar s’ha desplegat al màxim. El Sol a Población de Campos estava a quasi 9º d’altura així que hi havia cap obstacle que la tapara. M’ha sorprés l’extensió de la corona solar però sobretot que no fora estàtica. Durant uns moment s’ha fet més densa, amb els plomalls magnètics més punxeguts.
Després d’uns crits inicials s’ha imposat el silenci davant de l’acció de les forces de la natura en directe. El temps semblava aturat però en realitat corria depresa. En un tres i no res, el minut i 46 segons de totalitat s’esvaïren i la Lluna acaba el seu pas per la part central del Sol. Ha arribar al punt C3, el disc lunar ha tocat l’extrem dret del disc solar. La totalitat s’ha acabat.
Parcialitat
Torna l’anell de diamants, ara per la part inferior dreta, i l’encontre celeste continua ara com a eclipsi parcial. Al contrari del que passa a la costa mediterrània, ací el Sol encara està prou alt per a poder observar com la Lluna va abandonant el Sol. Podem continuar fent fotos de la trobada celeste fins quasi la posta de Sol.
A les 21:18 amb un azimut de 290º, el Sol, amb un petit mos lunar, es va pondre darrere de les llunyanes muntanyes de Galícia.
L’espectacle ha acabat. La gent del poble ha començat a marxar mentre que els més joves posen, per primera vegada, música amb uns grans altaveus.
És l’hora de fer-nos la foto de grup dels astrònoms de la Safor i associats. Som una trentena. Després, en una altra foto s’ajunten els membres de la Asociación Cultural Peñas, col·lectiu creat el 2017 per dinamitzar la vida social i cultural del poble. Porto, membre de l’Associació, se’ns presenta i ens demana que els acompanyem a la nit al poliesportiu per veure els Perseids.
Sopem a l’hotel un menú especial i brindem amb xampany per l’èxit en la planificació i observació de l’eclipsi. Hi ha hagut alguns problemes d’última hora, alguns instruments no han funcionat i el retard en treure el filtre del SeeStar ha impedit captar el principi de la totalitat. Tot i així estem satisfets.
Laura Àlvarez ha pintat un bell mural en el pati de l’hotel que representa l’encontre celeste amb la flor dent de lleó (Taraxacum officinale)
Perseids
Després del sopar encara tenim ganes de més i ens presentem al poliesportiu per explicar les constel·lacions d’estiu i les mitologies associades. En una de les meues fotos fetes amb el mòbil, a més de captar la Via Làctia de l’entorn del triangle d’estiu, vaig atrapar un meteor Perseid.