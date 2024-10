Homenatge a Pere Horts a Llagostera

Pere Horts, fundador de Cel Fosc, l’associació contra la contaminació lumínica, amic i activista en defensa de la nit ens deixà el passat 19 de gener. Des del dolor d’aquesta pèrdua, a poc a poc s’hi van organitzant homenatges per recordar-lo i destacar la feina feta en contra del tsunami de la llum artificial nocturna.

Convidat per Jordi Arnella, president de l’Associació Astronòmica de Girona (AstroGirona), vaig participar a la XVI Trobada d’Associacions Astronòmiques de Girona per presentar una ponència sobre la figura i l’obra de Pere Horts, tan conegut i estimat en aquestes comarques, com a president de la Societat Astronòmica de Figueres i fundador de Cel Fosc.

La seu d’AstroGirona es troba al complex cultural de Can Roig al municipi de Llagostera, a un 20 km al sud de Girona. Allà tenen la cúpula del telescopi i en la sala d’actes es celebrava la Trobada.

A llarg de la meua ponència Pere Horts i la seua defensa de la nit. Les primeres passes de Cel Fosc vaig fer un repàs ben documentat de la implicació de Pere en la difusió de l’astronomia amateur com a recurs docent i divulgatiu en l’institut Ramon Muntaner i en la Societat Astronòmica de Figueres al llarg dels anys 90, cosa que comportà de retruc una implicació cada vegada major en la defensa d’una nit fosca. L’activista Pere Horts, per conscienciar la població del problema, no es cansà de fer escrits, manifestos, entrevistes als mitjans de comunicació per denunciar l’onada lumínica que, cada vegada més, va esborrant el cel nocturn. Però també parlà llargament amb els representants de les administracions públiques, tant d’ajuntaments propers com el de Figueres, com amb consellers del Govern de Catalunya o membres del Parlament per convèncer-los d’actuar. D’aquests converses s’aconseguiren grans fites, com el primer pla de reducció d’enllumenat públic de Figueres el 1998, però, sobretot, la llei catalana d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (2001) que després de moltes lluites, amb moltes més persones implicades, aconseguiria un reglament d’acord a la llei.

L’interés de Pere per obtenir un enllumenat raonable i més sostenible s’ha estés també a tot l’estat, primer amb la creació de l’associació Cel Fosc i després amb entrevistes amb diputats al Congrés i representants dels ministeris per obtenir una normativa moderna i d’acord al coneixement científic a nivell estatal com ja la tenen a França, per exemple. En aquest aspecte col·laborà activament amb la xarxa acadèmica Red Española de Estudios sobre la contaminación lumínica (REECL).

Una xarrada molt emotiva, en la que vaig contar també anècdotes personals i els consells que em donava Pere quan vaig ser anomenat president. La seua família que era present a la sala va agrair molt les meues paraules. Gràcies a vosaltres per vindre per recordar tots junts el nostre company i amic.

En acabar els presidents d’AstroGirona, Jordi Arnella, i d’AstroBanyoles, Pere Puncernau, van fer uns obsequis a la seua família per mostrar l’agraïment d’ambdues associacions a la feina del desaparegut i estimat Pere.

El darrer acte de la tarda va ser una visita a l’observatori per mostrar les càmeres fotogràfiques i altres accessoris recentment renovats. Entre els accessoris, es disposa d’un dispositiu de mesura de la contaminació lumínica SQM, del qual fa uns anys vaig ajudar a instal·lar-ne el software de control.

Com a cloenda, després de l’acte es va fer un sopar de germanor a Can Panedes amb l’assistència de socis i ponents que van voler tancar d’aquesta manera una jornada tan especial.

Fotos de Rosa Magraner i Irene Corney, AstroGirona, de la crònica de l’acte d’AstroGirona.