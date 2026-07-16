Guia per a l’eclipsi solar de 2026 a Ador

XL SETMANA
CULTURAL I ESPORTIVA ADOR 2026
DIMECRES 15 DE JULIOL
GUIA PER A L’ECLIPSI SOLAR DE 2026
📅 DIMECRES 15 DE JULIOL – 🕣 20.30 H. – 📍 CASA DELS JOVES
El pròxim 12 d’agost de 2026, per primera vegada en més d’un segle, la península Ibèrica viurà un eclipsi total de sol.
Uneix-te a la nostra xarrada. Repassarem la història d’estos fenòmens i descobrirem les claus científiques i els consells de seguretat essencials per a viure esta fita astronòmica històrica a Espanya. Entrada lliure!
Hi haurà una observació amb telescopis al final de la xarrada, on podrem observar al planeta Venus.
Col·labora:
Agrupació Astronòmica de la Safor
www.astrosafor.net