Pols d'estels

El bloc d'Enric Marco

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  • Pols d’estels (2014-2020)
    • Publicat el 16 de juliol de 2026

    Guia per a l’eclipsi solar de 2026 a Ador

    XL SETMANA
    CULTURAL I ESPORTIVA ADOR 2026
    DIMECRES 15 DE JULIOL
    GUIA PER A L’ECLIPSI SOLAR DE 2026

    📅 DIMECRES 15 DE JULIOL – 🕣 20.30 H. – 📍 CASA DELS JOVES

    El pròxim 12 d’agost de 2026, per primera vegada en més d’un segle, la península Ibèrica viurà un eclipsi total de sol.

    Uneix-te a la nostra xarrada. Repassarem la història d’estos fenòmens i descobrirem les claus científiques i els consells de seguretat essencials per a viure esta fita astronòmica històrica a Espanya. Entrada lliure!

    Hi haurà una observació amb telescopis al final de la xarrada, on podrem observar al planeta Venus.

    Col·labora:

    Agrupació Astronòmica de la Safor
    www.astrosafor.net

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