Gràcies Artemis

La nit del dilluns 6 al dimarts 7 d’abril la nau Artemis II passà per darrere de la Lluna. Els quatre tripulants pogueren fer les tasques d’estudi del relleu lunars assignades però tingueren temps també per regalar-nos una sèrie d’impressionants fotos de la cara oculta de la Lluna.
Capturada per la tripulació de l’Artemis II durant el seu sobrevol lunar el 6 d’abril de 2026, aquesta imatge mostra la Lluna eclipsant completament el Sol. Des de la perspectiva de la tripulació, la Lluna sembla prou gran per bloquejar completament el Sol, creant gairebé 54 minuts de totalitat i ampliant la vista molt més enllà del que és possible des de la Terra. La corona forma un halo brillant al voltant del disc lunar fosc, revelant detalls de l’atmosfera exterior del Sol que normalment estan ocults per la seva brillantor. També són visibles estrelles, que normalment són massa febles per veure’s quan es fotografia la Lluna, però amb la Lluna a les fosques les estrelles es poden veure fàcilment. Aquest punt de vista únic proporciona una visió impactant i una valuosa oportunitat perquè els astronautes documentin i descriguin la corona durant el retorn de la humanitat a l’espai profund. La feble resplendor de la cara visible de la Lluna és visible en aquesta imatge, ja que ha estat il·luminada per la llum reflectida per la Terra.
John Barentine va introduir la imatge de l’eclipsi solar d’Artemis II a la web astrometry.net per esbrinar en quina direcció miraven els astronautes. Els tres punts brillants de la part inferior dreta són planetes.
La protecció solar en un eclipsi de Sol és necessària també en l’espai. Ulleres d’eclipsi indispensables.
Moltes gràcies per l’aventura compartida des de la Terra. De vegades som capaços de fer grans coses.