    • Publicat el 8 d'abril de 2026

    Gràcies Artemis

    Posta de Terra sobre la Lluna, capturada de la nau Orion estant. La fotografia, titulada Eartheset, captura per primera vegada la Terra ponent-se, vista des de la cara oculta de la Lluna. NASA.

    La nit del dilluns 6 al dimarts 7 d’abril la nau Artemis II passà per darrere de la Lluna. Els quatre tripulants pogueren fer les tasques d’estudi del relleu lunars assignades però tingueren temps també per regalar-nos una sèrie d’impressionants fotos de la cara oculta de la Lluna.

    Vilaweb n’ha mostrat les 12 fotos més espectaculars però hi ha moltes més. Ací mostre les que més m’han agradat.

    Artemis II, la Lluna i la Terra. NASA
    Posta de Terra a les 18.41 La conca de la mare Orientalis  és situada al límit de la superfície visible de la Lluna. La part fosca de la Terra es troba en plena nit. A la cara diürna del planeta es poden veure núvols en espiral sobre la regió d’Austràlia i Oceania. NASA.
    36 minuts abans de la posta de la Terra. 36 minuts abans de pondre’s, la Terra és visible en la foscor de l’espai més enllà del límit de la Lluna il·luminada. La Terra es troba en fase creixent, amb la llum del Sol entrant per la dreta. La conca de la mar Oriental, amb un fons fosc de lava refredada i els anells exteriors de muntanyes, ocupa gairebé el terç inferior de la superfície lunar que apareix a la imatge. NASA.
    Primer pla del cràter Vavílov. Un primer pla del cràter Vavílov captat per la tripulació de l’Artemis II. El cràter és situat al límit de la conca més antiga i extensa: la conca Hertzsprung. La part dreta de la imatge mostra la transició entre el material més llis situat dins un anell interior de muntanyes i un terreny més abrupte entorn del límit. NASA.
    Un astronauta en el moment de fer una fotografia L’astronauta Jeremy Hansen capta una imatge a través de la finestra 2 de la nau Orion. Fotografia: NASA.
    Eclipsi solar total vist de l’espai estant. Eclipsi total vist de l’òrbita lunar estant: la Lluna, en primer terme, cobreix completament el Sol i en deixa visible solament la corona, en un fons negre sense atmosfera ni referències terrestres. Fotografia: NASA.

    Capturada per la tripulació de l’Artemis II durant el seu sobrevol lunar el 6 d’abril de 2026, aquesta imatge mostra la Lluna eclipsant completament el Sol. Des de la perspectiva de la tripulació, la Lluna sembla prou gran per bloquejar completament el Sol, creant gairebé 54 minuts de totalitat i ampliant la vista molt més enllà del que és possible des de la Terra. La corona forma un halo brillant al voltant del disc lunar fosc, revelant detalls de l’atmosfera exterior del Sol que normalment estan ocults per la seva brillantor. També són visibles estrelles, que normalment són massa febles per veure’s quan es fotografia la Lluna, però amb la Lluna a les fosques les estrelles es poden veure fàcilment. Aquest punt de vista únic proporciona una visió impactant i una valuosa oportunitat perquè els astronautes documentin i descriguin la corona durant el retorn de la humanitat a l’espai profund. La feble resplendor de la cara visible de la Lluna és visible en aquesta imatge, ja que ha estat il·luminada per la llum reflectida per la Terra.

    Imatge de l’eclipsi tractada per John Barentine per trobar el camp estel·lar. NASA/John Barentine

    John Barentine va introduir la imatge de l’eclipsi solar d’Artemis II a la web astrometry.net per esbrinar en quina direcció miraven els astronautes. Els tres punts brillants de la part inferior dreta són planetes.

    Eclipsi solar de l’Artemis II i els planetes Saturn, Mart i Mercuri. Stellarium
    La tripulació de l’Artemis II amb les ulleres d’eclipsi. La tripulació de l’Artemis II: l’especialista de missió Christina Koch (a dalt a l’esquerra) l’especialista de missió Jeremy Hansen (a baix a l’esquerra), el comandant Reid Wiseman (a baix a la dreta) i el pilot Victor Glover (a dalt a la dreta), tots amb les ulleres especials per a observar eclipsis, per protegir-se els ulls en moments clau. Fotografia: NASA.

    La protecció solar en un eclipsi de Sol és necessària també en l’espai. Ulleres d’eclipsi indispensables.

    La Via Làctia des de l’Artemis II. NASA
    ‘Selfie’ de la nau Orion estant A mitjan sessió d’observació lunar, els membres de la tripulació de l’Artemis II –Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen– fan una pausa per girar la càmera i fer-se una autofotografia dins la nau Orion. NASA.
    Gràcies Artemis II per les imatges. NASA

    Moltes gràcies per l’aventura compartida des de la Terra. De vegades som capaços de fer grans coses.

    Aquesta entrada s'ha publicat dins de Exploració de l'espai | s'ha etiquetat en , , , , per Enric Marco