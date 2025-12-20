Pols d'estels

El bloc d'Enric Marco

  • Pols d’estels (2014-2020)
    • Publicat el 20 de desembre de 2025

    Felicitació de la Societat Espanyola d’Astronomia

    Benvolguda comunitat,

    Amb motiu del solstici d’hivern, la Societat Espanyola d’Astronomia us desitja salut i un 2026 ple de bons projectes i satisfaccions personals i professionals.

    La imatge mostra el cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) i un satèl·lit de Starlink formant una V en el cel. Al fons s’aprecia la contaminació luminosa sobre el castre cèltic de Baroña i en la mar, vestigis de bioluminescencia marina.

    L’escena reuneix fonts de llum d’origen molt divers, recordant-nos que, enfront de la bellesa i fragilitat del cel nocturn, la llum d’origen humà constitueix una creixent preocupació per a la nostra comunitat.

    Imatge de Fins Eirexas per a Ceos Galegos. Agraïments a Dosi Veiga,  ceosgalegos.com

