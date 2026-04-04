Europa des de l’Artemis II

Artemis II ja ha deixat l’òrbita de la Terra i es dirigeix cap a la Lluna. Hem pogut veure fotos espectaculars de la separació dels diversos coets que l’impulsen i, ara mateix la nau Orion junt amb el mòdul europeu amb els panells solars desplegats, s’encamina cap a la seua destinació després de la injecció translunar (punt 9).
Ara tot és més tranquil i hi ha temps de fer fotografies memorables. Com la que ahir va fer de la Terra l’astronauta de la NASA i comandant de l’Artemis II, Reid Wiseman, des de la finestra de la nau espacial Orion després de completar la injecció translunar. Hi ha dues aurores (a dalt a la dreta i a baix a l’esquerra), guaita el planeta Venus, la llum zodiacal (dalt a l’esquerra) és visible mentre la Terra tapa el Sol. Es veu Amèrica del Sud, el nord d’Àfrica i la península Ibèrica.
Com s’ha fet aquesta foto? La llum que enllumena la Terra no prové del Sol que està tapat per la Terra, com es veu per les zones brillants de les vores. La cara que veiem és la cara nocturna de la Terra com es pot endevinar si s’amplia la foto i veiem els llums de les ciutats. La llum que fa visible la nit de la Terra és la de la Lluna. Recordeu que demà és diumenge de Pasqua i, per tant, estem en fase de Lluna plena, així que la llum lunar és suficient per veure els núvols, els oceans i els continents. Cal també destacar que Reid Wiseman ha jugat amb els paràmetres de la càmera per traure’n el màxim: ISO 51200 i 1/4 segons d’exposició i després millorada el software Adobe Photoshop Lightroom Classic 15.2.1 (Windows).
De fet, uns segons abans, Reid Wiseman havia fet una foto similar amb un temps més curt 1/15 segons amb el mateix ISO i ix més fosca i es detallen millor els llums de les ciutats d’Àfrica, Europa i Amèrica que perfilen el continent sota els núvols.
A partir de les dades Exif de la fotografia millorada i brillant sembla que la foto es va fer a les 2026:04:03 00:27:39 UT, que seria a les 02:27:39 CET, hora central europea, encara que hi ha alguns dubtes perquè apareix una altra data “corregida” més avall. En tot cas es va fer durant la nit al nostre país i els llums de les principals ciutats estan engegats.
Podem distingir perfectament els llums de Barcelona, Tarragona, València i la conurbació urbana Alacant-Elx-Múrcia que des de lluny és un continu lumínic, com una línia brillant. A les illes Balears distingim els llums de Palma i Eivissa. Els llums exuberants de les grans ciutats es veuen des del camí a la Lluna. Des de la Lluna també es veuran? Esperem tindre a les mans les fotografies que facen els astronautes per confirmar-ho.
Si mirem cap a l’interior de la península veiem els llums de Madrid, Saragossa, Sevilla, Màlaga, etc. I a Portugal, Lisboa, Porto i tota la costa brilla exageradament com és ben usual. Al nord els llums de Vigo o la Corunya són ben evident. Finalment els llums de Paris, Londres i Milà no deceben ningú.
De Canàries, centre mundial de l’astronomia observacional, podem veure llums de Sant Cruz de Tenerife i de las Palmas de Gran Canària.
Si veiem perfectament els llums de les grans i mitjanes ciutats del món sencer des d’una distància tan gran, alguna cosa no estem fent bé. Llum que s’escapa a l’espai que contamina el cel estrellat és una manifestació clara de contaminació lumínica.
Unes fotos sorprenents. Parlen de nosaltres i potser massa llum de nits.
Moltes gràcies pel comentari. Sí que ho són de sorprenents però sobretot per veure llums de les nostres ciutats des de tan lluny a l’espai.
