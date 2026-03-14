El gran eclipsi total de 2026. Què veurem el 12 d’agost?

El dia de l’eclipsi s’acosta sense aturador i és feina nostra tractar d’explicar que veurem el capvespre del 12 d’agost i de quina manera ho hem de fer per tindre una experiència inoblidable. Fa més de 120 anys des del darrer eclipsi total de sol al País Valencià i, per tant, la gent no té l’experiència de l’observació d’aquest esdeveniment còsmic. I, a més a més, la societat encara no és conscient de la problemàtica que ens ve a nivell de mobilitat i d’habitatge en la zona de totalitat. La part científica i tècnica ja tractem de presentar-la nosaltres.
L’Associació Meridià Zero és l’entitat que agrupa persones amb interés per la divulgació científica en l’àmbit de la comarca de la Marina Alta. El principal objectiu de Meridià Zero és realitzar activitats per tal de divulgar i comunicar la ciència entre la ciutadania. Vol també promoure el debat i la reflexió en la societat al voltant d’aspectes científics. Publica la revista DAUALDEU amb articles de diversos autors i centrats en un tema principal. L’última revista ha estat dedicada a l’eclipsi del 12 d’agost de 2026 en la qual he participat, juntament amb altres astrònoms de la Universitat de València.
Dimecres 18 de març, a la biblioteca Carme Miquel de Gata de Gorgos tractaré d’aclarir alguns conceptes sobre eclipses, que veurem el 12 d’agost i com veure’l de manera segura. Abans farem la presentació de la revista número 30 dedicada als eclipsis.