El cel d’octubre de 2026

Octubre comença amb avisos rojos per pluges fortes. Ja va sent norma en aquest canviant clima mediterrani. Ara cada mes tenim risc per pluja intensa. La recurrència de fenòmens extrems era una de conseqüències del canvi climàtic previst per als pròxims anys però ja ho tenim ací.
Mentrestant el cel nocturn va canviant a poc a poc. Les constel·lacions estiuenques van abandonant el cel per l’oest mentre que les hivernals ja guaiten per l’orient. Venus es veu a la posta però Saturn serà el rei del cel nocturn aquest mes. I la matinada del diumenge 25 d’octubre tindrem canvi d’hora. A les 3 h tornaran a les ser les 2 h.
Planetes
Mercuri és visible prop de l’horitzó oest poc després de la posta de Sol a la dreta de Venus. L’11 d’octubre Mercuri aconsegueix el seu punt més alt en la seua aparició vespertina, en direcció de la constel·lació de Lliura.
Venus continua sent la lluminària primera que es veu al cel occidental en fer-se de nit, poc després de la posta de Sol. Tanmateix ja està molt baix i prop de la direcció solar. Només veurem el planeta el primers dies del mes. De fet el 24 d’octubre Venus se situarà en conjunció solar inferior. Venus passarà a 6° del Sol; al mateix temps estarà en el seu perigeu, punt més pròxim de la Terra, a 0,27 ua. Venus deixarà de ser un objecte vespertí, per a ser un objecte matutí.
La meravella celeste de les nits d’octubre serà la presència durant tota la nit del planeta Saturn. El 4 d’octubre estarà en oposició. Saturn es trobarà alineat amb la Terra i tots dos enfront del Sol. Això implica que aquests dies el planeta eixirà per l’est al mateix moment que el Sol es pon per l’oest. Els dos astres estan separats 180º. Al mateix temps Saturn estarà en perigeu, és a dir amb la mínima separació amb la Terra; situant-se a una distància de 8,43 ua, aconseguirà una magnitud màxima 0,3 en direcció de la constel·lació de Cetus.
El 24 d’octubre hi haurà conjunció de la Lluna i Saturn. La Lluna estarà 6° 47’ al nord de Saturn. La Lluna de trobarà en direcció de la constel·lació de Peixos i Saturn en direcció de la constel·lació de Cetus.
Els altres planetes cal cercar-los a la matinada. Els primers dies del mes, a partir de les 4 de la matinada ja podreu veure eixir Mart i Júpiter per l’horitzó est entre Cancer i Leo. En avançar el mes el planeta s’anirà acostant a Júpiter per a arribar a una gran conjunció per al 17 de novembre. Entre el 4 i el 6 d’octubre la Lluna passarà prop dels planetes Mart i Júpiter. El 6 d’octubre a les 12:16 (no visible) conjunció de la Lluna i Júpiter. La Lluna estarà 0° 10´ al nord de Júpiter, en direcció de la constel·lació de Leo.
Pluja de meteors
• Octubre 09. Pluja de meteors Dracònids. Activitat del 06 al 10 d’octubre, amb el màxim el 9 d’octubre. La taxa màxima observable serà variable, entre 10 i 700 meteors per hora. El radiant es troba en la constel·lació de Draco. L’objecte celeste responsable d’originar aquesta pluja ha sigut identificat com el cometa 21P/Giacobini-Zinner. El millor moment per a observar-la serà al vespre del 9 d’octubre, cap a la part aquest de l’esfera celeste.
• Octubre 10. Pluja de meteors Tàurids del Sud. Activitat del 10 de setembre al 20 de novembre, amb el màxim el 10 d’octubre. La taxa màxima observable serà de 5 meteors per hora. El radiant es troba en la constel·lació de Cetus. L’objecte celeste responsable d’originar aquesta pluja ha sigut identificat com el cometa 2P/Encke. El millor moment per a observar-la serà a l’alba del 10 d’octubre, cap a la part aquest de l’esfera celeste.
• Octubre 21. Pluja de meteors Oriònids. Activitat entre el 02 d’octubre i el 7 de novembre, amb un màxim el 21 d’octubre. La taxa màxima observable és de 15 meteors per hora. El radiant es troba en direcció de la constel·lació d’Orió. Els enderrocs deixats pel cometa 1P/Halley indueixen aquesta pluja i el millor moment per a gaudir-les serà, durant la matinada del 21 d’octubre i en la nit del mateix dia.
La Lluna
La Lluna presentarà les següents fases en hora local:
|Fase
|Mes
|Dia
|Hora
|Quart minvant
|Octubre
|03
|15 25
|Lluna nova
|Octubre
|10
|17 51
|Quart creixent
|Octubre
|18
|18 13
|Lluna plena
|Octubre
|26
|05 11
Les efemèrides dels planetes i la Lluna són de l’INAOE, Mèxic.