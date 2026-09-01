El cel de setembre de 2026

L’agost dels eclipsis del Sol i de la Lluna ha acabat i ara mirem cap a l’any que ve quan aquests astres tornen a aparellar-se. Les reiterades onades de calor de l’estiu sembla que es quedaran per sempre als estius que venen. De tota manera la tardor s’acosta i la calor, de moment, amaina.
Planetes
El planeta Mercuri es troba molt prop del Sol de manera que es podrà veure de manera difícil prop d’un horitzó oest sense obstacles tot just després de la posta de sol.
Venus continua sent el rei del capvespre sempre brillant després de la posta de Sol. De fet, durant l’eclipsi passat era ben visible a l’esquerra del Sol. Situat durant els primers dies del mes al costat de Spica, de la constel·lació de la Verge, se n’anirà separant al llarg del mes.
El 14 de setembre a les 13:11 (durant el dia) el planeta estarà en conjunció amb la Lluna amb la Lluna situada a 0° 31´ al nord de Venus, en direcció de la constel·lació de Virgo. No ho podrem veure però, en fer-se de nit, encara podrem admirar com la Lluna encara està prop del planeta.
El capvespre del 22 de setembre, Venus aconsegueix la seua màxima lluentor, en la seua aparició vespertina, amb una magnitud aparent de -4,6, cap a la constel·lació de Virgo.
El planeta Saturn és visible per l’est a part
ir de les 22:30 durant els primers dies del mes. Situat en la constel·lació de Cetus, a finals de mes es podrà veure just després de la posta de sol. De manera que Saturn estarà ben situat per a la seua observació la major part de la nit.
La vesprada del 27 de setembre hi haurà una conjunció de Lluna amb Saturn, amb la Lluna a 6° 55´ al nord de Saturn; la Lluna estarà en direcció de la constel·lació de Peixos i Saturn en direcció de la constel·lació de Cetus.
El planeta Neptú, només observable amb telescopi, es troba prop de Saturn. El 23 de setembre 26 a la matinada, estarà en oposició. Neptú estarà alineat amb la Terra i tots dos enfront del Sol; al mateix temps estarà en perigeu, és a dir amb la mínima separació amb la Terra, a 28,88 ua i magnitud de 7,8, en direcció de la constel·lació de Peixos
Mart en la constel·lació dels Bessons i Júpiter en Cranc s’han d’observar a la matinada, abans de la sortida del Sol. La nit del 6 de setembre la Lluna minvant estarà en conjunció amb Mart, amb la Lluna a 3° 00´ al nord de Mart, en direcció de la constel·lació de Bessons.
Júpiter, en el Cranc, estarà en conjunció amb la Lluna dos dies més tard, la nit del 8 de setembre, amb la Lluna a 0° 50’ al nord de Júpiter, en direcció de la constel·lació de Càncer.
Equinocci de tardor
L’estiu de l’eclipsi s’acaba a les 2:06 de la matinada del 23 de setembre. La tardor comença. És l’equinocci de tardor.
Pluja de meteors
Setembre 01. Pluja de meteors Aurígids. Activitat entre el 28 d’agost i el 5 de setembre, amb un màxim el primer de setembre. La taxa màxima observable serà de 6 meteors per hora. El radiant es troba en direcció de la constel·lació d’Auriga. L’objecte responsable de la pluja és el cometa C/1911 N1 (Kiess). El millor moment serà en l’alba del primer de setembre, cap a la part nord-est de l’esfera celeste.
Setembre 09. Pluja de meteors ε Perseids. Activitat entre el 05 i el 21 de setembre, amb un màxim el 09 de setembre. La taxa màxima observable serà de 5 meteors per hora. El radiant es troba en direcció de la constel·lació de Perseu, cap a la part nord-est de l’esfera celeste. L’objecte responsable de la pluja no ha estat completament identificat. El millor moment serà en l’alba del 09 de setembre, amb una Lluna minvant en Peixos, segurament afectarà el número de fugaces visibles.
Setembre 27. Pluja de meteors Sextàntids diürnes. Activitat entre el 09 de setembre i el 9 d’octubre, amb un màxim el 27 de setembre. La taxa màxima observable serà de 05 meteors per hora. El radiant es troba en direcció de la constel·lació de Sextant, cap a la part nord-est de l’esfera celeste. L’objecte causant de la pluja no ha estat identificat. Per tenir el seu màxim durant el dia i per la presència de la Lluna quasi plena, el nombre de fugaços serà mínim.
La Lluna
La Lluna presentarà les següents fases en hora local:
|Fase
|Mes
|Dia
|Hora
|Quart minvant
|Setembre
|04
|09 51
|Lluna nova
|Setembre
|11
|03 27
|Quart creixent
|Setembre
|18
|22 44
|Lluna plena
|Setembre
|26
|18 48
Les efemèrides dels planetes i la Lluna són de l’INAOE, Mèxic.