El cel de novembre de 2026

La tardor es va imposant de mica en mica. Les temperatures baixen, la pluja torna, de vegades sense saber ploure. Els núvols no ens deixen veure el cel nocturn encara que les escletxes entre els núvols ens mostren les meravelles celestes. Les constel·lacions hivernals tornen. Aquest mes domina la pluja de meteors dels Leònids del 17 de novembre mentre Júpiter i Saturn dominaran el cel nocturn de novembre.
Planetes
Mercuri ja ha deixat d’observar-se després de la posta de Sol. El seu moviment aparent serà acostar-se al Sol i el portarà a ser un objecte matiner.
De fer el 4 de novembre Mercuri se situarà en conjunció solar inferior. Mercuri s’alinearà amb el Sol i passarà a 0° 22´ minuts d’arc per davant del disc del Sol i deixarà de ser un objecte vespertí per a ser un matutí. En aquest moment, Mercuri estarà en perigeu a 0,67 ua de la Terra. Serà ben aviat visible poc abans de l’eixida del Sol. El 21 de novembre Mercuri se situarà en la màxima elongació occidental. Mercuri aconsegueix la seua major separació del Sol i el seu punt més alt en la seua aparició matutina.
Venus serà la reina de la matinada, poc abans de l’alba. Durant tot el mes es trobarà en la constel·lació de Virgo fins que el 27 de novembre Venus assolirà la seua major lluentor. Venus aconseguirà la seua major lluentor en la seua aparició matutina del 2026; aconseguirà una magnitud de -4,7.
La nit del 7 de novembre podrem veure Venus en conjunció amb la Lluna. La Lluna passarà a 1° 03′ minuts d’arc al sud de Venus, en direcció de la constel·lació de Virgo.
Saturn serà visible durant tota la nit. La nit del 20 al 21 de novembre tindrem una conjunció de la Lluna i Saturn. La Lluna passarà a 6° 47’ al nord de Saturn, amb la Lluna en direcció de la constel·lació de Peixos i Saturn en Cetus.
Júpiter serà visible també durant tota la nit. La matinada del 3 de novembre tindrem una conjunció de la Lluna i Júpiter. La Lluna passarà a 0° 31′ minuts d’arc al sud de Júpiter, en direcció de la constel·lació de Leo.
Aquest mes Mart farà parella amb Júpiter en la constel·lació de Leo. El planeta Mart està situat en les proximitats de Júpiter. La matinada del 15 de novembre, a les 03:42 els dos planetes estaran en conjunció. Júpiter passarà a 1° 14′ al sud de Mart, en direcció de la constel·lació de Leo.
La nit del 2 al 3 de novembre podrem veure l’aproximació de la Lluna a Mart. La Lluna passarà a 1° 03′ al sud de Mart, en direcció de la constel·lació de Leo.
I un extra per als curiosos. El 25 de novembre a les 23:33 el planeta Urà, la Terra i el Sol es trobaran alineats, és a dir, que la distància al planeta serà mínima. En el moment de l’oposició, Urà es trobarà a una distància de 18,44 ua i brillarà amb una magnitud de 5,6. Per tant serà visible a ull nu des d’indrets ben foscos, si se sap on trobar-lo.
Pluja de meteors
• Novembre 12. Pluja de meteors Tàurids del Nord. Activitat del 20 d’octubre al 10 de desembre, amb el màxim el 12 de novembre. La taxa màxima observable serà de 5 meteors per hora. El radiant es troba en la constel·lació de Taure. L’objecte celeste responsable d’originar aquesta pluja ha sigut identificat com l’asteroide 2004 TG10. Serà observable des de les primeres hores del dia 12, cap a la part aquest de l’esfera celeste.
• Novembre 18. Pluja de meteors Leònids. Activitat del 06 al 30 de novembre, amb el màxim el 17 de novembre. La taxa màxima observable serà de 15 meteors per hora. El radiant es troba en la constel·lació de Leo. El cos principal responsable de crear la pluja de Leònids ha estat identificat com el cometa 55P/Tempel-Tuttle. El millor moment per a veure-les serà durant les primeres hores del dia 18, cap a la part nord-est de l’esfera celeste.
La Lluna
Com passa els darrers mesos la Lluna visita els grans cúmuls estel·lars del Pesebre en Càncer i les Plèiades en Taure. El primer de novembre 01 la Lluna realitzarà un acostament al cúmul obert M 44 (El Pesebre), passant a només 0° 23,1’ minuts d’arc, en direcció de la constel·lació de Càncer. Hi tornarà la nit del 28 al 29 amb un acostament encara més pròxim, quan passarà només només 0° 07,4’ minuts d’arc.
Uns dies abans, el 24 de novembre, la Lluna realitzarà un acostament al cúmul obert M 45 (les Plèiades), passant a només 0° 55’ minuts d’arc, en direcció de la constel·lació de Taure. No serà visible des del nostre País.
Finalment tindrem una superlluna la nit del 24 de novembre amb la Lluna plena eixint per l’est, ben prop del punt del perigeu (novembre 25, 22:01), mínima distància a la Terra, a una distància des del centre terrestre de 359 312 km i una grandària angular de la Lluna de 33,2 minuts d’arc.
La Lluna presentarà les següents fases en hora local:
|Fase
|Mes
|Dia
|Hora
|Quart minvant
|Novembre
|01
|21 28
|Lluna nova
|Novembre
|09
|08 03
|Quart creixent
|Novembre
|17
|12 48
|Lluna plena
|Novembre
|24
|15 53
Les efemèrides dels planetes i la Lluna són de l’INAOE, Mèxic.