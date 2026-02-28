El cel de març de 2026

El mes de març comença i, per tant, l’hivern fa les darreres passes. El cel nocturn torna a deixar-se veure i podem admirar durant unes setmanes més les constel·lacions hivernals. La majoria dels planetes s’arrapen al Sol i, per tant, són difícils de veure. Només Júpiter roman alt al cel i continua sent la lluminària celeste de la nit. Finalment la primavera farà la seua entrada el 20 de març mentre el dia de l’eclipsi de Sol s’acosta. Ja només queden poc més de 5 mesos.
Planetes
Mercuri abandona el cel vespertí el 7 de març. El planeta se situarà en conjunció solar inferior alineat amb el Sol. Mercuri passarà 3° 38´ del Sol i passarà de ser un objecte vespertí a ser matutí.
Venus, mentrestant, anirà augmentant d’altura en el cel després de la posta de Sol en passar els dies. Les primeres hores de la nit del 8 de març, ben prop de l’horitzó oest, el planeta es trobarà amb Saturn. Els dos planetes estaran en conjunció. Venus passarà a 1° 00´ al nord de Saturn, en direcció de la constel·lació de Peixos. El capvespre del 20 de març, dia de l’equinocci, Venus estarà en conjunció amb una Lluna d’un dia. La Lluna passarà a 4° 37′ al nord de Venus, en direcció de la constel·lació de Peixos. Difícil de veure.
Júpiter continua senyorejant el cel nocturn durant tot el mes de març. Des de la constel·lació de Bessons és, ara mateix, l’objecte més brillant del cel. La nit del 26 de març hi haurà conjunció d’una Lluna creixent amb Júpiter. La Lluna passarà a 3° 52′ al nord de Júpiter, en direcció de la constel·lació de Bessons. L’11 de març Júpiter finalitza el seu moviment retrògrad. Júpiter detindrà el seu moviment cap a l’oest, per a iniciar moviment habitual cap a l’est.
Saturn estarà tot el mes de març ben prop de l’horitzó oest. Finalment el 25 de març el planeta se situarà en conjunció solar. Saturn s’alinearà amb el Sol i passarà a ser un objecte matutí.
Mart i Mercuri es veuran molt prop de l’horitzó est pocs minuts abans de l’eixida del Sol. Serà difícil observar-los.
Fenòmens d’interés
La Lluna amb el seu recorregut pel cel nocturn passarà ben prop de dos cúmuls estel·lars.
El 23 de març de matí la Lluna s’acostarà al cúmul estel·lar M 45 (les Plèiades) passant a només 1° 0,7’ minuts d’arc, en direcció de la constel·lació de Taure.
El 28 de març a la matinada la Lluna s’acostarà al cúmul estel·lar M 44 (Preseape, El Pesebre) passant a només 1° 26’ minuts d’arc, en direcció de la constel·lació de Càncer.
Equinocci de primavera
Finalment acaba l’hivern i entra la primavera. El 20 de març a les 15:46, el Sol movent-se per l’eclíptica creuarà l’equador celeste. Serà l’equinocci de Primavera.
Pluja d’estels
Març 14. Pluja de meteors γ-Normínids. Activitat entre el 25 de febrer i al 28 de març, amb un màxim en les primeres hores del 14 de març. La taxa màxima observable serà de 6 meteors per hora. El radiant es troba en direcció de la constel·lació de la Norma. El millor moment per a observar els estels fugaços, serà abans de l’alba del 14 o, al capvespre del 15 de març, encara que la proximitat a l’horitzó fa difícil l’observació, cap al sud sud-est de l’esfera celeste.
La Lluna
La Lluna presentarà les següents fases en hora local:
|Fase
|Mes
|Dia
|Hora
|Lluna plena
|Març
|03
|12 37
|Quart minvant
|Març
|11
|10 39
|Lluna nova
|Març
|19
|02 24
|Quart creixent
|Març
|25
|20 18
Les efemèrides dels planetes i la Lluna són de l’INAOE, Mèxic.